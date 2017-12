Ministerul Sănătăţii a sesizat nereguli la Agenţia Naţională de Transplant

Ministerul Sănătăţii sesizează Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) privind posibile stări de conflict de interese şi nereguli la Agenţia Naţională de Transplant (A.N.T.), toate centrele de transplant urmând a fi verificate, a anunţat, miercuri, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

" În octombrie am trimis Corpul de Control la Agenţia Naţională de Transplant (ANT), a trezit reacţii negative. Corpul de Control a verificat prin sondaj patru centre de prelevare şi în toate aceste patru cazuri au fost găsite nereguli majore. Centrele verificate sunt din Brăila, Alba Iulia, Ploieşti şi Reşiţa. Agenţia Naţională de Transplant a acreditat aceste centre chiar dacă nu îndeplineau criteriile, nu aveau aparatura necesară detectării morţii cerebrale. Vor fi verificate toate centrele acreditate. La Agenţia Naţională de Transplant nu există proceduri de prelevare. Nu există un registru al organelor prelevate, deşi era o obligaţie a ANT, a fost încălcată legea 90. În lipsa registrelor, fiecare spital îşi întocmeşte propriile liste. Am găsit la ANT probleme privind un proiect european, doctorul Adrian Luscalov presta servicii pentru doctorul Luscalov Adrian, am înaintat o sesizare către Agenţia Naţională de Integritate privind existenţa unei posibile stări de conflict de interese", a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

Totodată, Vlad Voiculescu a anunţat că vor fi sesizate autorităţile competente pentru suspiciuni de fals şi uz de fals la Autoritatea Naţională de Transplant.

"Există suspiciuni la cheltuirea banului public. Există un caz în care un şofer a semnat un raport. S-a încălcat legea 95 de către doctorul Luscalov prin desemnarea doctorului Zota în funcţia de coordonator. Nu există această funcţie. Între 2013-2016, Consiliul Ştiinţific nu s-a întrunit decât de patru ori, deşi era obligatoriu să o facă lunar, iar o parte dintre membri sunt decedaţi. Vom sesiza autorităţile competente pentru suspiciuni de fals şi uz de fals.Autoritatea Naţională de Transplant va face o reevaluare a tuturor centrelor de recoltare a organelor", a mai precizat ministrul Sănătăţii.

Vlad Voiculescu a precizat, în ceea ce priveşte Spitalul Sfânta Maria din Capitală, că îşi reafirmă îndoielile că acesta a fost acreditat în mod judicios, că unitatea spitalicească nu a mai făcut un transplant hepatic din primăvară şi că nu există un contract cu un doctor specialist.

Totodată, ministrul Sănătăţii a mai declarat că a solicitat Primăriei Municipiului Bucureşti să permită Ministerului Sănătăţii să trimită Corpul de Control la Spitalul Sfânta Maria pentru a verifica achiziţiile făcute. Vlad Voiculescu i-a cerut primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca "dacă nu are nimic de ascuns", să dea curs acestei solicitări.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant, Radu Deac, a declarat că instituţia pe care o conduce îşi organizează transplantul astfel încât "să poată prinde avionul".

"Noi ne organizăm transplantul astfel încât să putem prinde avionul. Trebuie un avion cu reacţie cu care să zburăm rapid la donator. România are nevoie de cel puţin două centre de transplant pulmonar. Nici Ministerul Sănătăţii, nici Agenţia Naţională de Transplant nu au ştiut de intenţiile unor centre de a performa. Este de discutat în materie de ilegalitatea acreditării. În momentul de faţă nu vă pot răspunde de ce s-au acreditat centrele de recoltare", a precizat Radu Deac.