În ciuda faptului că autorităţile din Sănătate ar trebui să militeze împreună pentru aceeaşi politică, în ultima perioadă, ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, nu reuşeşte să găsească un numitor comun alături de colegul său de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ministrul Sănătăţii se împotriveşte, din nou, atunci când colegul său, Lucian Duţă, vine cu unele propuneri în sistem. Mai concret, Cseke nu este de acord cu proiectul preşedintelui CNAS de a obliga şi pensionarii cu venituri lunare sub 740 de lei la plata contribuţiilor la fondul de sănătate, spunând că acesta este o nouă dovadă a necesităţii de a elimina “dubla comandă” din domeniu. “Nu am citit proiectul postat pe site-ul CNAS, prin care se doreşte ca şi pensionarii cu pensii sub 740 de lei să contribuie la asigurările de sănătate dar, din punctul meu de vedere, dacă este aşa, aceasta este o nouă dovadă de ce nu trebuie să avem comandă dublă în domeniul sanitar”, a declarat ministrul Sănătăţii. Întrebat dacă este de acord cu proiectul postat pe site-ul CNAS şi asumat de preşedintele Casei, Lucian Duţă, ministrul şi-a exprimat opoziţia faţă de acest proiect. “Nu sunt de acord”, a spus Cseke. Ministrul a afirmat, pe de altă parte, că modificarea legislaţiei privind contribuţiile la fondul de sănătate nu poate fi făcută printr-un simplu ordin al preşedintelui CNAS. “Nici nu poate fi introdusă o modificare legislativă prin ordin al preşedintelui Casei”, a spus Cseke. Potrivit proiectului postat pe site-ul CNAS, persoanele cu pensii mai mici de 740 de lei vor fi obligate să achite 5,5% din cuantumul pensiei, cu titlu de contribuţie la asigurările de sănătate, începând din 1 ianuarie 2012. În prezent, contribuţia la fondul de sănătate este obligatorie doar pentru pensionarii ale căror pensii depăşesc nivelul de 740 lei lunar.

REPLICA CNAS. Pensionarii cu venituri mai mici de 740 lei lunar nu vor plăti nici în 2011 contribuţia la asigurările sociale de sănătate, iar din 2012 sumele datorate pentru această categorie la FNUASS trebuie plătite de către stat, aşa cum prevede legea sănătăţii, care nu s-a aplicat însă din lipsa fondurilor. „Ordinul preşedintelui CNAS nu poate contrazice un act administrativ. Mai concret, un ordin al preşedintelui CNAS nu poate contrazice o OUG sau HG a Executivului. În consecinţă, proiectul de Ordin din 30 decembrie 2010 privind calitatea de asigurat vine să prelungescă cu un an, adică din 2012, termenul de la care statul trebuie să plătească contribuţia la sănătate pentru categoriile exceptate şi pentru pensionarii cu venituri sub 740 de lei”, a explicat, ieri, preşedintele CNAS, Lucian Duţă. El a spus că, potrivit Legii sănătăţii din 2006, contribuţia pentru persoanele exceptate de la plata FNUASS şi pentru pensionarii cu venituri mici trebuie plătită de către stat, dar, întrucât statul nu are bani să plătescă aceste sume, ordinul preşedintelui CNAS prorogă aceste plăţi pentru 2012. “CNAS nu a pus niciodată problema ca pensionarii cu venituri sub 740 de lei să fie obligaţi la plata contribuţiei la FNUASS începând din 1 ianuarie 2012”, a mai spus Duţă. În 2011, pensionarii cu venituri până la 740 de lei şi cei exceptaţi de la plata FNUASS nu plătesc contribuţiile. Mai mult, el a explicat că pensionarii cu venit lunar de 741 lei vor plăti la FNUASS suma de 1 leu, pentru că prin plata contribuţiei la sănătate pensia lor nu trebuie să scadă sub 740 lei. În situaţia în care venitul din pensii este de 784 lei, atunci contribuţia la sănătate va fi de 43 de lei, astfel ca venitul rămas să fie peste 740 lei, a exemplificat preşedintele CNAS, citând un articol din proiectul de ordin.