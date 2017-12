Ministerul Sănătăţii lasă salariaţii în halate albe fără lefuri!

În prag de sărbători, cînd tot omul începe pregătirile de Crăciun şi Revelion, mai mulţi salariaţi în halate albe din Sistemul de sănătate din România, au portofelele goale. Şi asta pentru că reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nu au alocat fondurile necesare pentru achitarea lefurilor. Oamenii sînt de-a dreptul disperaţi, mai ales că întîrzierea este de peste şapte zile. „Avem semnale că nu ne vom primi banii înainte de Crăciun. Ce facem în aceste condiţii? Ce punem pe masă de sărbători? Cu ce ne achităm ratele la bănci? Ce cadouri le luăm copiilor de sărbători?”, sînt cîteva întrebări pe care mai mulţi salariaţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa le adresează ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa, dr. Tanţa Culeţu, a declarat că a înaintat numeroase adrese MSP şi că a telefonat de nenumărate ori la minister. „Am sunat în permanenţă, nu am rămas indiferenţi la problema oamenilor. Inclusiv ieri (15 decembrie - n.r.) am luat legătura cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi le-am comunicat doleanţele oamenilor. Am telefonat la minister chiar şi de două ori pe zi. De fiecare dată, am cerut un răspuns urgent, însă pînă acum nu am primit niciunul”, este declaraţia reprezentantului MSP în teritoriu, dr. Tanţa Culeţu. Ea a adăugat că înţelege nemulţumirea oamenilor, în contextul în care sărbătorile de iarnă „bat la uşă”, mai ales în contextul în care situaţia se regăseşte în tot judeţul la toate unităţile sanitare şi afectează sute de oameni. La rîndul său, managerul SCJU, conf. univ. dr. Ioan Tofolean, a declarat că a luat legătura în repetate rînduri cu reprezentanţii ASPJ Constanţa pentru a semnala problema salariaţilor care sînt plătiţi de MSP. „Încercăm să găsim soluţii pentru ca oamenii să nu rămînă fără bani de sărbători. Ne gîndim să găsim noi o alternativă, eventual să ne împrumutăm - practic - la bugetul nostru, să-i amînăm puţin pe unii furnizori. Este clar că nu vom putea să achităm integral lefurile, dar măcar să le dăm oamenilor o parte din salarii, asta în cazul în care reprezentanţii Ministerului Sănătăţii nu rezolvă problema într-un timp cît mai scurt”, a declarat managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. Pentru a reuşi să achite integral lefurile angajaţilor, SCJU ar avea nevoie de 2,6 milioane lei. Precizăm că nu este pentru prima dată cînd MSP întîrzie cu plata salariilor oamenilor din subordine, însă de această dată întîrzierea a bătut orice record - potrivit declaraţiilor unor salariaţi. Menţionăm că această stare de fapt este întîlnită în toate unităţile sanitare din ţară, nu doar în cele din Constanţa.