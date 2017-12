Ministerul Sănătății, pichetat! Ce răspuns au primit sindicaliștii?

Pentru că marțea a fost desemnată ziua protestelor, pe 4 octombrie, între orele 11.00 și 13.00, sindicaliștii ”Sanitas” au pichetat Ministerul Sănătății (MS). ”Sanitas” continuă lupta pentru includerea în OUG nr. 20/2016 și nr. 43/2016 a tuturor categoriilor de personal omise: personalul TESA, personalul din asistenţa socială, unităţi medico-sociale, DSP-uri, creşe şi medicina şcolară. Sindicaliștii constănțeni au fost prezenți la protest alături de președintele ”Sanitas” Constanța, Nicolae Manea. Precizăm că Federația ”Sanitas” a strâns peste 35.000 de semnături la nivelul țării pentru declanșarea grevei generale, care ar urma să aibă loc pe 31 octombrie, în cazul în care revendicările sindicaliștilor nu sunt soluționate, a declarat prim-vicepreședintele Federației ”Sanitas”, Marius Sepi. ”(...) Din păcate, Guvernul nu a reușit să ne dea niciun răspuns pozitiv, în schimb am observat o mare dorință de a protesta în rândul membrilor de sindicat”, a spus Sepi, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, în 12 octombrie are loc o grevă japoneză, pe data de 19 octombrie - o grevă de avertisment, cu întreruperea activității timp două ore, și în data de 31 octombrie are loc greva generală. De asemenea, Sepi a spus că sindicatul a luat legătura cu toți parlamentarii din comisiile de specialitate și că au fost făcute amendamente astfel încât să fie amendate ordonanțele 20/2016 și 43/2016.

CE SPUNE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Sindicaliștii s-au întâlnit cu reprezentanții MS, care i-au asigurat de disponibilitatea care există pentru căutarea de soluții astfel încât remunerarea personalului care lucrează în sectorul sanitar să fie cât mai aproape de un nivel corespunzător, conform importanței și complexității activității pe care o depun. ”În acest sens, MS are în vedere și salariile acelor categorii din sistem care nu au beneficiat de ordonanțele 20/2016 și 43/2016 privind salarizarea bugetarilor. Reprezentații MS i-au informat pe sindicaliști de faptul că orice măsuri viitoare vor trebui să susțină, în primul rând, aceste categorii de personal”, potrivit MS.