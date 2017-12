Ministerul Transporturilor blochează... transporturile

Mai multă birocraţie pentru operatorii de transport rutier. Aşa s-ar putea numi propunerile din proiectul de Ordin de ministru publicat de Ministerul Transporturilor. Cum ar veni, nişte funcţionari care n-au lucrat în viaţa lor la o firmă de transport au stat cuminţi şi, pentru a-şi justifica salariile aberante, au găsit următoarele idei geniale: operatorul de transport rutier trebuie să completeze în dublu exemplar foile de parcurs, iar în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale, componența grupului trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul călătoriei. Totodată, transportatorii vor trebui să completeze, cu 24 ore anterior începerii efectuării călătoriei, formularul electronic disponibil pe pagina de Internet a Autorității Rutiere Române - ARR cu datele solicitate referitoare la transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale.

„MINISTERUL TRANSPORTURILOR INTRODUCE PREVEDERI ABUZIVE”

ANAT Cum era şi firesc, documentul a stârnit nemulţumirea tour-operatorilor din turism, dar și a transportatorilor, conform punctelor de vedere publicate pe site-ul MT. "Este de neconceput ca, în loc să ne îndreptăm către o liberalizare firească a transporturilor interne (la fel ca la transportul internațional), MT să introducă prevederi abuzive care, în cazul în care vor fi adoptate, vor conduce la blocarea transporturilor ocazionale de persoane la nivel național", spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT). Potrivit acestora, prin proiectul pus în dezbatere publică, MT introduce obligații "suplimentare și aberante" care cresc semnificativ povara administrativă pentru operatorii de transporturi turistice cu autocare, contrar tendințelor europene de liberalizare a pieței, cât și agendei actualului Guvern de debirocratizare a aparatului public. În poziția transmisă Ministerului Transporturilor, ANAT se pronunță împotriva obligației completării foilor de parcurs în dublu exemplar de către operatorul de transport rutier pentru fiecare călătorie înainte de raportarea acesteia și solicită MT eliminarea foilor de parcurs, având în vedere actuala tendință de liberalizare a serviciilor de transport persoane în UE.

ANAT este, de asemenea, împotriva introducerii obligației ca pe tot parcursul călătoriei, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale, componența grupului să rămână aceeași, având în vedere că, în situația în care se îmbarcă din mai multe locuri pasagerii (turiștii) și au aceeași destinație fără a fi debarcați pe parcurs, caracterul transportului este tot ocazional și nu regulat, întrucât aceștia sunt doar îmbarcați, "nu și debarcați pentru ca transportul să devină regulat de persoane". Reprezentanții ANAT atrag atenția că pasagerii (turiștii) pot fi preluați de la un alt mijloc de transport (ex. vapor, avion, tren etc.) și transportați în scopul vizitării unor obiective din România, transportul având tot caracter ocazional.

CHRISTIAN TOUR La rândul lor, reprezentanții Christian Tour arată că, în cazul în care ministrul Transporturilor va aproba acest proiect de ordin, autocarele care transferă turiștii de la aeroport la hoteluri, între stațiuni sau în circuite interne și pelerinaje, nu îi vor mai putea îmbarca pe cei care s-au hotărât să călătorească cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea programului turistic. De asemenea, aceștia subliniază că proiectul va lovi grav inclusiv în programele de pelerinaj religios desfășurate în România de către Biserică. Grupurile de pelerini dintr-o comună cu mai multe biserici vor fi obligate să se reunească într-un singur loc de unde să-i preia autocarul, pentru că acesta nu va avea voie să mai oprească la fiecare parohie. Aceeași problemă apare și în cazul efectuării excursiilor organizate de grădinițe sau școli, când în foarte rare cazuri se cunoaște componența grupului cu 24 de ore înainte de începerea excursiei.

EUROPA TRAVEL Și reprezentanții Europa Travel consideră că acest proiect este unul aberant, care se adresează în special transportatorilor, dar îi afectează și pe operatorii de turism. "Proiectul se referă, în primul rând, la transportatori. Este un proiect aberant, eu unul nu înțeleg care este scopul acestui proiect. Vor să elimine cursele ocazionale, să rămână numai cele regulate? Nu este clar. Chiar dacă nu ni se adresează în mod direct, ne afectează. Este un proiect făcut cu dedicație, pentru că un transportator a îndrăznit să încerce să schimbe regulile și s-au revoltat cei care au deja licențele pe care nu poți să le iei dacă vrei. Sunt condițiile făcute astfel încât să aibă acces doar cei care au deja licențe", a precizat, Teodor Călimănescu, manager al tour-operatorului Europa Travel.

ROMBUS TRANSPORT Directorul general al Rombus Transport, Cristian Băciucu, consideră că ordinul "este prost conceput", fiind cerute lucruri care nu sunt solicitate nicăieri în Europa. "Este o aberație. Chiar și așa, nemodificat, ordinul pe tema curselor ocazionale este prost conceput. Ni se cer niște lucruri care nu se cer nicăieri în Europa. Să raportăm cursele unui organism de stat? De ce să le raportăm? ARR are treaba lui acolo și noi avem treaba noastră, să transportăm oameni. Unii vor să facă modificarea ca să protejeze liniile interjudețene de unii și alții care, sub masca curselor ocazionale, fac de fapt curse regulate de linie. Cei care lucrează cinstit, ca noi, cad la mijloc. Cum să raportăm o cursă ocazională cu 24 de ore înainte? Dacă un client vrea un autocar cu doar câteva ore înainte pentru a merge la un concert sau la aeroport, eu nu o să pot satisface cererea că nu am 24 de ore. Sunt multe curse, precum cele pentru croaziere, neregularități de zbor pentru aeroporturi... Ne sună noaptea, la ora 12.00, de exemplu, să ne spună că avionul nu mai poate ateriza că e ceață, luați pasagerii și duceți-i la Bacău de la București. Sunt multe categorii de transporturi ocazionale care nu se vor mai putea face", a declarat, pentru Agerpres, Cristian Băciucu.