Ministerul Transporturilor scapă de balast

În teorie, fiecare minister ar trebui să gestioneze exact domeniul care i-a fost desemnat şi să facă tot posibilul pentru asigurarea unui management de calitate al acestuia. Din păcate, numai în teorie, pentru că, în practică, în ultimii ani, multe ministere s-au întins mai mult decât aveau proverbiala plapumă. Unul din exemple este şi Ministerul Transporturilor, care are în subordine... spitale şi hoteluri. Partea proastă este că instituţia nici măcar nu câştigă din aceste ramuri de activitate conexă, după cum o demonstrează situaţia economică a Societăţii Feroviare de Turism (SFT - CFR SA - care administrează hotelurile). Potrivit datelor făcute publice de reprezentanţii Ministerului Transporturilor, SFT - CFR a fost înfiinţată prin divizarea parţială a Societăţii de Administrare Active Feroviare şi are statut de societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat. Veniturile sunt realizate, printre altele, din prestarea de servicii de cazare prin unităţile de cazare din complexele turistice şi prestarea de servicii de alimentaţie publică prin unităţile de tipul: restaurant, bar, terase din complexele turistice care-i aparţin. Partea proastă este că, în loc de profit, sau măcar de un bilanţ la sfârşit de an pe „0”, societatea a adunat, în timp, datorii. „Menţionăm că la 30 noiembrie 2012 valoarea datoriilor SFT - CFR era în cuantum de 7.206.379,52 lei, în timp ce valoarea creanţelor litigioase la aceeaşi data era în cuantum de 9.960.291,43 lei”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Transporturilor. În aceste condiţii, este de înţeles de ce actualul ministru, Relu Fenechiu, a decis ca, în viitor instituţia să se axeze doar pe transporturi, iar activităţile conexe să fie lichidate, privatizate sau trecute în subordinea altor ministere.