Ministerul Transporturilor ţine de concedieri, ceferiştii ameninţă cu greva

Chiar dacă părea o rundă de negocieri care ar fi putut evita dezastrul din calea ferată, întîlnirea de ieri dintre Ministerul Transporturilor (MT) şi sindicatele feroviare a fost doar un eşec lamentabil. După trei ore de discuţii, sindicaliştii şi partenerii de negocieri din partea MT nu au ajuns la o soluţie satisfăcătoare pentru ambele părţi, astfel că declanşarea conflictului de muncă pare tot mai aproape. “Nu am ajuns la nicio soluţie în urma celor trei ore de discuţii. Cerem să se renunţe la planul de restructurare şi să găsim, împreună cu MT, soluţii de a păstra locurile de muncă”, a declarat preşedintele Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare - Comercial, Gheorghe Popa. Liderul sindical s-a declarat nemulţumit de faptul că la discuţii au participat cei trei directori interimari ai companiilor de cale ferată, subliniind că discuţiile cu aceştia nu sînt oportune, întrucît ei nu-şi pot asuma responsbilitatea negocierilor. “Este o criză de credibilitate”, a declarat Popa. Acesta a precizat că reprezentanţii MT au cerut sindicaliştilor răspunsuri sub forma unor planuri, propuneri de viabilizare a companiillor, urmînd ca reprezentanţii feroviarilor să producă şi să prezinte documentele în funcţie de capacitatea proprie de lucru. “Ne-au spus să venim cu propuneri, cu planuri scrise. Noi nu am avut cum să prezentăm astăzi (ieri - n.r.) aşa ceva, venind aici pregătiţi doar pentru discuţie. În funcţie de modul în care vom lucra, vom face şi aceste propuneri concrete”, a mai afirmat Popa. Preşedintele Federaţiei Naţionale Feroviare Mişcare - Comercial a criticat şi faptul că ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, nu a participat la discuţii, afirmînd însă că aşteaptă o întrevedere cu acesta. “Va trebui, totuşi, să avem o discuţie şi cu ministrul Transporturilor, dar şi cu şefii celor două partide care formează Guvernul”, a declarat liderul sindical. Gheorghe Popa nu a putut prezenta deocamdată un calendar al protestelor, sugerînd că acesta va fi stabilit de comun acord cu liderii federaţiillor, pînă la sfîrşitul acestei săptămîni. „Vă pot spune că este vorba de un miting mare pe care o să-l organizăm în Bucureşti şi de mai multe pichete, atît la sediul MT, cît şi în alte locaţii. Dacă nici în urma acestora nu vom reuşi să ajungem la un punct de vedere comun, vom declanşa conflictul de muncă, acesta putîndu-se încheia cu grevă generală”, a susţinut Gheorghe Popa.