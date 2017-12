Ministerul Turismului renunţă la patinoarele lui Udrea

Efectele guvernării portocalii continuă să se facă simţite şi acum, risipirea banului public de foştii miniştri dând bătăi de cap noului Guvern. Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig, a declarat că ministerul are un minus de 100 de milioane de euro în buget, în urma unei rectificări bugetare făcute înainte ca el să preia funcţia, motiv pentru care va fi necesară o prioritizare a proiectelor. „Trebuie să identificăm exact care mai sunt resursele financiare la nivelul ministerului. Vreau să vă spun că, în momentul când unul dintre miniştri a părăsit funcţia guvernamentală, a existat o rectificare bugetară la Ministerul Dezvoltării de 20%. Practic, am plecat de la un minus de 100 de milioane de euro”, a spus Hellvig. El a explicat că bugetul instituşiei „nu este un buget enorm, este un buget de 690 de milioane de euro”, însă Ministerul deţine, în schimb, componenta de fonduri europene, de 4,4 miliarde de euro, pentru perioada 2007-2013. Aceasta este vitală pentru autorităţile locale, care pot accesa aceste fonduri. „Dacă ministerul are capacitatea să pună în aşa fel instrumentele de absorbţie la dispoziţia beneficiarului şi să lucreze cât mai eficient, evident, comunităţile locale au posibilitatea să absoarbă bani şi să se vadă rezultatele”, a specificat ministrul Hellvig. El a subliniat că, în contextul reducerii bugetului, priorităţile sale se vor concentra pe proiecte de infrastructură care aduc locuri de muncă, nu pe cele care cheltuie enorm din resursele bugetare, precum patinoarele. Demnitarul a adăugat că anumite proiecte „vor fi reconsiderate”, însă cele în fază de implementare vor continua. „Sunt 11 tipuri de proiecte la Compania Naţională de Investiţii. Proiectele care generează cheltuieli bugetare enorme - patinoare şi alte lucruri de acest gen - nu vor fi prioritare. Pot să vă asigur că cheltuiala bugetară nu se va mai face cum s-a făcut până acum”, a spus Hellvig.