Miniștri, în control pe litoral. Ce au găsit

La inițiativa Ministerului Turismului, a fost organizată o acțiune de verificare pe litoral la care s-au alăturat și echipe de control din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor-Administrația Națională „Apele Române” și din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Acțiunea face parte dintr-un plan de acțiune care se desfășoară în perioada 21.06 – 15.07 2019 pentru care a fost semnat un protocol de colaborare între instituțiile mai sus menționate. În acest context, au fost stabilite mai multe obiective de control: verificarea operatorilor economici care desfășoară activități privind utilizarea plajei Mării Negre; salubrizarea plajelor și a gestiunii deșeurilor generate în urma activităților desfășurate, legalitatea construcțiilor, starea rețelelor de apă/canal. În acealași timp, este verificată și starea de salubritate a localităților, dar și activitatea operatorilor economici care desfășoară activități de agrement nautic.

Astfel, astăzi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, și ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, însoțiți de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu, directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABA-DL), Hristu Uzun, de comisarul general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Popa, precum și echipe de control din cadrul Ministerului Turismului, inspectori din cadrul ABA-DL, Garda de Mediu au făcut o primă vizită de lucru pe litoralul Mării Negre.

"Încă de la primele ore ale dimineții am fost pe plajă împreună cu ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, și cu Octavian Popa, Comisarul adjunct de la Garda Națională de Mediu. Am început cu nordul litoralului și urmează să continuăm acțiunea și în zona de sud. Până acum am constatat că sunt foarte mulți operatori economici care au înțeles că trebuie să asigure tot confortul pentru clienții lor dacă își doresc mai mulți turiști la mare. Există însă și locuri pe plajă care lasă de dorit și îi atenționez pe toți cei care nu respectă regulile că nu vom trece cu vederea nicio abatere. Am luat mai multe măsuri care au venit în sprijinul mediului de afaceri astfel că fiscalitatea în sectorul turistic este cea mai mică la nivelul UE. Cel mai elocvent exemplu constă în reducerea TVA la doar 5%, o măsură de care patronii de hoteluri și restaurante, dar nu numai, se bucură astăzi. Așa că vreau să fie clar că facilitățile acestea trebuie să le resimtă în aceeași măsură și turiștii, nu numai operatorii economici. Avem de la începutul sezonului estival asigurată permanența echipelor de control ale Ministerului Turismului pe litoralul Mării Negre. Doar în ultima săptămână, echipele de control au verificat 34 de unități de pe litoralul Mării Negre și au aplicat amenzi în valoare de 48.000 de lei. ", a declarat Bogdan Trif, ministrul Turismului

Acțiunea s-a desfășurat pe plajele din Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Costinești, Mangalia, Vama Veche.