Miniştrii se laudă cu terenuri, case, bijuterii şi datorii la bănci

Miniştrii Cabinetului Ungureanu sunt oameni “cu stare”, dar şi cu datorii, potrivit declaraţiilor de avere. De exemplu, ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Claudia Boghicevici, deţine un teren agricol, două terenuri intravilan, două case de locuit, toate în Arad, nu are autoturisme sau bunuri sub formă de metale preţioase şi nici obiecte de artă care să depăşească valoarea de 5.000 de euro, dar are datorii de peste 200.000 de euro. Ea mai are şi acţiuni la o firmă, dar şi un contract de asociere încheiat de soţul său în 2007. Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, are 2.400 de metri pătraţi în cotă de 3/8 de teren agricol în comuna Stâlpeni, din judeţul Argeş, un teren de 360 de metri pătraţi în capitală, două case şi două apartamente, trei tablouri primite moştenire şi un credit imobiliar în valoare de 138.500 de dolari scadent anul acesta. Ministrul mai are un Ford, fabricat în 2008, şi achiziţionat printr-un contract de \"buy back\". Diaconescu şi soţia sa au mai multe conturi în valoare însumată de aproximativ 100.000 de lei, 13.000 de euro şi 4.000 de dolari. Ministrul Economiei, Lucian Bode, deţine o casă în Zalău, judeţul Sălaj, şi un autoturism marca Mercedes. El are de plătit două credite în franci elveţeni la OTP Bank. Anul trecut, Bode a încasat 61.453 de lei din indemnizaţia de deputat.