Miniştrii trebuie să verifice mai atent documentele din Parlament

Şeful statului s-a trezit la promulgare cu două legi importante pentru români, dar neimportante pentru portocalii. Parlamentarii lui Zeus merg trei-patru zile pe săptămână la lucru, din care cea mai mare parte o alocă înjurăturilor, acuzelor sau reproşurilor. Când vine vorba însă de a vota legi, activitate pentru care îi plătim noi, contribuabilii, nesimţirea este cuvântul de ordine. Aliniaţi în bănci, deputaţii, printre care şi miniştri, ca nişte elevi care nu şi-au învăţat lecţia, se bazează pe semnul făcut de liderul de grup parlamentar care le suflă cum trebuie să voteze. Doar în Parlamentul României erorile se tot repetă şi rămân nepedepsite! Iar ceea ce s-a întâmplat în Camera Deputaţilor cu legea care reduce TVA la alimente şi cu aceea care scoate de sub impozitare pensiile sub 2000 de lei este incalificabil. Acum se suflă, chipurile, şi în iaurt. Membrii Guvernului au stabilit, ieri, ca documentele reprezentând ordinea de zi a lucrărilor Parlamentului şi avizele Executivului la iniţiative legislative să fie verificate mai atent inclusiv de miniştri, nu doar în grupuri parlamentare, iar secretarii de stat să fie permanent prezenţi la comisii. Emil Boc i-a convocat, ieri, pe miniştri, pentru a primi o informare asupra stadiului în care sunt la Parlament legile iniţiate de Guvern şi pentru a le spune să colaboreze mai îndeaproape cu parlamentarii. Acum totul stă în mâna lui Băsescu şi pentru că ambele legi lovesc adânc interesele majorităţii populaţiei, preşedintele trebuie să fie atent asupra motivelor pe care le va invoca atunci când va refuza să semneze promulgarea lor. Dacă Băsescu nu va promulga legile, românii vor şti că noua urare este “Să trăiţi prost, deşi aţi fi putut să trăiţi bine!”. Indiferent cum se va termina “afacerea”, PD-L iese umilit şi terfelit. Pe de altă parte, Comisia Juridică a Senatului a decis, miercuri, ca senatorii să ia în discuţie mai multe articole ale Legii sistemului unitar de pensii, nu doar articolul privind vârsta de pensionare, la care se referă cererea de reexaminare a preşedintelui Basescu. Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a explicat că printre argumentele pentru care este necesară o reluare a discutării legii se numără şi faptul că ea a fost adoptată tacit de Senat şi “prin fraudă la Camera Deputaţilor”, practic “nediscutată serios”, şi, în plus, există precedentul cererii de reexaminare a Legii Agenţiei Naţionale de Integritate, când s-au adăugat şi alte articole, nefiind înlocuite doar cele declarate neconstituţionale. Bineînţeles că portocaliii nu au fost de acord, însă s-a supus la vot şi, în final, au câştigat cei ce vor rediscutarea întregii legi, cu 5 voturi “pentru”, ale reprezentanţilor PSD şi PNL, şi 3 împotrivă, ale senatorilor PDL şi UDMR.