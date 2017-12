Ministrul Afacerilor Interne acceptă propunerile sindicaliştilor

DISCUŢII Reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) s-au întâlnit, marţi seară, cu ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, pentru a discuta despre modificarea Statutului Poliţistului. Sindicaliştii spun că ministrul Radu Stroe a acceptat toate propunerile pe care i le-au prezentat şi că urmează ca Ministerul Afacerilor Interne să elaboreze, până vineri dimineaţă, un text de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Statutului Poliţistului. „Pe parcursul discuţiilor legate de Statutul Poliţistului au existat trei linii mari pe care le-am abordat. În primul rând, am cerut modificarea articolului privind regimul disciplinar al poliţiştilor. La ora actuală, dacă un lucrător de poliţie aflat în afara orelor de program, în concediu să spunem, este implicat într-un incident care atrage după sine sancţionarea lui contravenţională, pe lângă această măsură legală care s-ar lua faţă de orice cetăţean, el este supus şi unei cercetări disciplinare, chiar dacă evenimentele în care a fost implicat nu au nicio legătură cu locul lui de muncă, cu activitatea lui. Acest lucru nu se întâmplă în cazul altor categorii profesionale şi de aceea am solicitat modificarea Statutului. Nu poţi fi sancţionat disciplinar pentru o situaţie ce nu are legătură cu serviciul tău”, a declarat Toader Paraschiv, secretarul general al SNPPC.

CHIRIE O altă temă de dezbatere abordată în cadrul întâlnirii a fost legată de indemnizaţia de chirie la care au dreptul poliţiştii. „În prezent, conform Statutului Poliţistului, primeşti această indemnizaţie dacă locuieşti cu chirie pe raza localităţii în care se află unitatea la care ai fost repartizat. Ce se întâmplă, însă, dacă nu ai găsit un spaţiu de locuit pe care să-l închiriezi în acea localitate? Din acest motiv, noi am cerut ca textul documentului să fie modificat şi să prevadă acordarea acestei indemnizaţii poliţiştilor care locuiesc cu chirie în localitatea în care au fost repartizaţi sau pe o rază de 30 de kilometri în jurul acesteia. Ministrul a dat dovadă de deschidere faţă de propunerile noastre şi a luat parte în mod activ la acest dialog. Noi considerăm că aceste schimbări sunt necesare şi binevenite!”, a mai precizat Toader Paraschiv.