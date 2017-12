Ministrul Agriculturii se autoevaluează pozitiv

Ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, a declarat, ieri, că se autoevaluează pozitiv din punct de vedere al atingerii obiectivelor stabilite prin programul de guvernare şi a celor propuse de preşedintele Traian Băsescu. \"Eu cred că pe obiectivele stabilite prin programul de guvernare, dar şi din punct de vedere al obiectivelor stabilite de preşedintele Traian Băsescu mă pot autoevalua pozitiv\", a spus Dumitru. El a adăugat că printre reuşitele sale ca ministru se numără plata la timp, pentru prima oară de când România este membru UE, a schemelor pe suprafaţă. \"Suntem singurul minister economic care a achitat 97% din plata datoriilor restante. Şi din punct de vedere al creşterii transparenţei decizionale am făcut nişte paşi importanţi\", a afirmat ministrul Agriculturii. El a afirmat recent că nu ştie dacă va fi înlocuit în toamnă, dar dacă se va ţine cont de evaluările care vor avea la bază restructurările din instituţie, absorbţia de fonduri europene şi programul legislativ nu are motive să se teamă. \"Dacă iau acestea trei, n-am motive să mă tem, pentru că n-am nicio problemă. Probabil că vor mai fi şi criterii politice de care se va ţine cont la o eventuală remaniere, dar eu nu le ştiu\", a afirmat Dumitru. Preşedintele Traian Băsescu a declarat la începutul lunii august, la postul public de televiziune, că la 1 septembrie se va face o analiză a Guvernului, cu \"grupuri parlamentare\". Întrebat dacă are încredere în faptul că actualul Guvern va duce la capăt reformele, Băsescu a răspuns: \"Pe 1 septembrie voi avea o analiză cu Guvernul. Şi am promis-o partidului de guvernământ, aşa că o voi face\". Şeful statutlui s-a întânit pe 20 iunie cu liderii PDL la Snagov şi a acordat Guvernului un termen de 60 de zile pentru ca aplicarea măsurilor de austeritate şi a programului de restructurare să-şi dovedească eficienţa.