Ministrul Agriculturii vrea consultări directe cu oierii

Vicepremierul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a declarat, la cea de-a 44-a ediţie a Festivalului „Sus pe muntele din Jina”, din judeţul Sibiu, că va ţine cont de dorinţele oierilor şi că se va consulta cu ei în perspectiva viitorului exerciţiu financiar 2014-2020. „Am vorbit cu producătorii. Vom avea o dezbatere mai mare cu oierii. Este o perioadă în care trebuie să discutăm foarte mult cu ei, s-a reformat politica agricolă comună, intrăm pe un nou exerciţiu financiar 2014 - 2020, trebuie să cunoască şi dânşii care sunt avantajele pe care le pot avea prin fonduri europene, dar în egală măsură trebuie să luăm şi noi de la dânşii punctele de vedere, astfel încât fondurile care vin, măsurile pe care le luăm pe următorii şapte ani de zile să fie în conformitate cu aşteptările pe care ei le au”, a spus ministrul Agriculturii. Daniel Constantin s-a declarat încântat de frumuseţile comunei Jina din judeţul Sibiu, numită şi „fabrica de oieri” din România. „E foarte frumos. Îmi place absolut totul. În primul rând am venit pentru că aici sunt cei mai mulţi oieri din ţară şi e un fel de fabrică de oieri aici. În toate colţurile ţării unde am fost, am întâlnit oameni care fie au plecat de aici, fie au rude aici, fie s-au pregătit în această zonă. (...) Este o tradiţie pe care au păstrat-o de sute de ani”, a spus Daniel Constantin.