Ministrul Agriculturii vrea să transfere primăriilor terenurile revendicate din administrarea ADS

Nemulţumit de întîrzierea cu care este aplicată Legea 247/2005, privind retrocedarea propietăţilor, ministrul Agriculturii, Dan Motreanu, a declarat că va propune adoptarea unui act normativ prin care terenurile aflate în administrarea Agenţiei pentru Domeniile Statului (ADS) şi revendicate de proprietari să fie transferate în administrarea primăriilor. Motreanu a precizat că terenurile revendicate de către foştii propietari şi administrate de ADS vor trece în gestiunea primăriilor, urmînd ca această instituţie să rămînă cu suprafeţele nerevendicate care au rezultat din desecări în perioada comunistă. Ministrul Dan Motreanu spune că terenurile care au aparţinut oamenilor trebuie administrate de autorităţile locale şi nu de ADS. Şi asta pentru că administraţiile locale pot lua decizia cea mai corectă. Ministrul afirmă că iniţiativa sa are susţinerea Ministerului Administraţiei şi Internelor. El a afirmat că Ministerul Agriculturii va promova un proiect de act normativ pentru transferul terenurilor, eliminîndu-se în acest fel acuzaţiile de subiectivism la adresa ADS. Instituţia are în patrimoniu o suprafaţă de aprox. 516.000 hectare, din care peste 467.000 de hectare reprezintă terenuri agricole. Motreanu a mai apreciat că, odată rezolvată problema retrocedării, va scădea şi suprafaţa de teren rămasă nelucrată. El a mai propus ca prima intabulare şi taxele de succesiune pentru terenuri să fie suportate de la bugetul de stat, Ministerul Agriculturii urmînd să elaboreze un proiect legislativ şi în acest sens. "Problema proprietăţii trebuie rezolvată cît mai repede. De aceea am pornit deja discuţii cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, cu Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice, pentru a vedea în ce măsură putem noi, ca stat, să suportăm prima intabulare şi taxele de succesiune", a afirmat Motreanu. El a adăugat că, în ultima şedinţă de Guvern, Ministerul Justiţiei a prezentat o evaluare a propunerii formulate de Ministerul Agriculturii, însă premierul nu a fost prea mulţumit.