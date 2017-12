Ministrul Apărării din Moldova, invitat la parada de Ziua Naţională

Ministrul Apărării, Mircea Duşa, l-a invitat pe omologul său din Republica Moldova, Vitalie Marinuţă, să participe la parada dedicată Zilei Naţionale a României, care va avea loc duminică, la Arcul de Triumf, în Bucureşti. La parada din acest an, peste 30 de aeronave vor survola şi aproximativ 2.000 de angajaţi ai MApN, MAI, SRI şi SPP vor defila sub Arcul de Triumf. Ministrul Apărării a anunţat deja că în acest an, de Ziua Naţională, românii se vor bucura de cea mai fastuoasă paradă militară din ultimii 20 de ani. „Ca o noutate, la parada militară din acest an vor fi invitate şi subunităţi din armatele statelor prietene din NATO, din Uniunea Europeană. Din câte ştiu, deja au confirmat participarea subunităţi din armatele Statelor Unite, Poloniei, Turciei şi Franţei. De asemenea, vom avea şi tehnică militară de la Forţele Terestre şi Forţele Aeriene“, a spus Mircea Duşa. În fiecare an, la parada de 1 Decembrie, cei prezenţi pot asista la un show aviatic cu avioane de luptă MIG 21 Lancer şi elicoptere IAR 330 Puma.