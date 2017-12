Ministrul britanic de Interne va candida la funcţia de premier

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Theresa May, a promis că ea şi partidul său se vor pune în slujba oamenilor în cadrul unei misiuni de a transforma ţara într-una care să funcţioneze pentru toată lumea, lansându-şi candidatura la funcţia de premier, într-o scrisoare publicată de The Times.

Theresa May a promis, în scrisoare, că va reuni Marea Britanie.

"Dacă provii dintr-o familie obişnuită, din clasa muncitoare, viaţa este cu mult mai grea decât conştientizează mulţi oameni politici", a scris May, relatează Straits Times.

"În urma referendumului de săptămâna trecută, ţara noastră are nevoie de un lider care să fie puternic şi cunoscut pentru a traversa această perioadă de incertidudine economică şi politică şi pentru a negocia în cei mai buni termeni ieşirea din Uniunea Europeană", a scris May pentru The Times, potrivit Le Figaro.

Ea a mai anunţat că vrea să lanseze "un program radical de reforme sociale" pentru a transforma Marea Britanie într-o ţară care să fie în serviciul tuturor.

"Unii ar trebui să îşi amintească faptul că guvernul nu este un joc, este un lucru serios care are consecinţe reale în viaţa oamenilor", a adăugat ea, vizându-l, fără să îl numească, pe principalul său rival, fostul primar al Londrei, Boris Johnson.

Numele noului premier al Marii Britanii ar trebui anunţat pe data de nouă septembrie.

David Cameron a anunțat că va demisiona, în următoarele trei luni, în urma rezultatului referendumului privind apartenenţa la Uniunea Europeană. Acesta a afirmat că va renunța la funcția de prim-ministru înainte de începutul conferinței Partidului Conservator, în octombrie.

Premierul a mai spus că nu este potrivit "să fie căpitanul navei" după ce poporul britanic au luat o decizie foarte clară de a lua o cale diferită de cea promovată de el.