Ministrul Carmen Dan a dat socoteală în fața Parlamentului despre proteste

Ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat şi reprezentanţii Jandarmeriei au fost audiaţi marţi în Comisia de Apărare din Parlament, unde au prezentat raportul întocmit de minister în legătură cu violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei. Carmen Dan a spus că, în urma anchetei interne a Jandarmeriei Române, au fost descoperite şase cazuri în care 10 jandarmi ar putea fi autori ai unor fapte de natură penală. De asemenea, ministrul a susţinut că nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, în ziua de 10 august şi că a aflat despre ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice după ce acesta a fost semnat. „Aş prefera să încep prin a preciza care a fost rolul şi competenţa ministrului în data de 10 august. Avem toată transparenţa, cu condiţia să respectăm procedura legală. În data de 10 august, în jurul orei 12.00. Am fost prezentă la minister pentru că aşa mi s-a părut normal şi aşa cred că trebuie să facă orice manager responsabil într-o situaţie în care structurile ministerului erau implicateîntr-un eveniment de o asemenea amploare. Iniţial, am luat informaţiile de la televizor. Bineînţeles că aveam informaţii despre modul în care ne-am organizat, despre planificarea misiunii, însă am anticipat că va fi un eveniment de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul în care am luat decizia şi, aşa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă şi am fost prezentă în minister începând cu după-amiaza zilei. Am stat în biroul meu. Tot ce am solicitat - şi colegii mei ştiu asta - a fost să fiu informată. Este firesc ca ministrul să primească informaţii despre tot ce se întţmplă şi am plecat din minister în jurul orei 3 când colegii mei finalizaseră misiunea şi când mi-am dorit să vină în biroul ministrului şi să împărtăşim propriile lor trăiri”, a declarat Carmen Dan în Comisia de Apărare din Parlament. Ministrul Afacerilor Interne a vorbit şi despre femeia jandarm lovită cu pumnii de unii protestatari violenţi, întrebându-se dacă a fost ordin sau o simplă iniţiativă ca acest lucru să se întâmple. După un schimb aprins de replici între membrii comisiei, conducerea acesteia a luat decizia ca audierea ministrului să se desfăşoare fără prezenţa presei, pe motiv că s-ar vorbi şi despre informaţii clasificate.