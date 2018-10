Ministrul Culturii, luat la întrebări despre situația de la „Oleg Danovski”

Situația financiară precară în care se găsește Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a atras atenția aleșilor din Parlament. La începutul acestei săptămâni, senatorul constănțean Ștefan Mihu a adresat o interpelare ministrului Culturii, George Ivașcu, în legătură cu această problemă. „De câțiva ani buni, instituțiile de cultură din Județul Constanța și nu numai, trec printr-o situație financiară care poate fi lesne catalogata drept dramatică! După desființarea, în 2004, prin HG, a Companiei de Balet Clasic și Contemporan „Oleg Danovski”, din Constanța, alături de alte două instituții cultural- artistice - Opera Constanța, respectiv Filarmonica „Marea Neagră”, Consiliul Județean Constanța a decis înființarea Teatrului Național de Operă și Balet, prtând numele fostei Companii de balet „Oleg Danovski”. Prin unificarea celor trei instituții culturale au fost concediați 237 de salariați, deși Teatrul Național de Operă și Balet din Constanța desfășoară o activitate artistică extrem de laborioasă, concretizată în circa 140-160 de spectacole pe an, incluzând spectacole de operă, operetă, balet clasic și neoclasic, precum și numeroase concerte simfonice. Am putea adăuga impactul relevant în plan turistic și, în general, economic, pentru turismul național și internațional, al unei instituții culturale de o asemenea anvergură, deservind nu doar județul Constanța, ci și unele județe limitrofe sau apropiate, precum Brăila, Călărași, Ialomița și Buzău. Vorbim de o instituție e are la activ premii naționale și internaționale, de o instituție care se bucură de o audiență pe care și-ar dori-o multe așezăminte culturale de profil din țară sau din afară, de o instituție, care, efectuează, anual, un număr important de turnee în țară și străinătate, aducând țării prestigiu incontestabil și recunoaștere internațională! Este vorba, în același timp, de o instituție care își asigură prin forțe proprii circa 10-12% din buget, deși se află într-un deficit financiar cronic din lipsă de fonduri și susținere financiară adecvată de la bugetul local și central.

În momentul de față, Teatrul Național de Operă și Balet din Constanța dispune de un număr total insuficient de salariați – 137- deși la majoritatea instituțiilor culturale de profil, unele poate cu rezultate artistice și profesionale mai puțin relevante numărul angajaților este cuprins între 210 și 600. La aceasta se adaugă faptul că, potrivit informațiilor furnizate de managerul instituției, nivelul de salarizare la TNOB Constanța este mult inferior, în comparație cu celelalte instituții similare din țară, chiar când este vorba de aceleași funcțiuni. În momentul de față, Teatrul Național de Operă și Balet din Constanța are în repertoriul curent peste 55 de titluri muzicale (operă, operetă, balet, spectacole de divertisment coregrafic, precum și spectacole pentru copii). În pofida acestui palmares de invidiat, Teatrul Național de Operă și Balet din Constanța se confruntă, din cauza acelorași grave probleme financiare , așa cum menționam anterior, și cu o penurie cronică de colaboratori permanenți, în absența cărora, activitatea instituției nu se poate materializa!

Față de situația prezentată, va rog, domnule ministru, să dispuneți evaluarea cât mai urgent posibil a situației acestui așezământ artistic și cultural relevant al țării, precum și să ne informați în legătură cu măsurile preconizate în vederea remedierii aspectelor negative semnalate, cât mai curând posibil”, se arată în interpelarea senatorului Mihu.