Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a demisionat

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anunţat marţi, printr-o scurtă declarație de presă, că îşi dă demisia din funcţie pe fondul scandalului de la Caracal. Decizia surprinzătoare vine la doar şase zile de la numirea sa în funcţie şi depunerea jurământului, și în ziua în care trebuia să prezinte raportul anchetei cu privire la intervenţia poliţiştilor şi preluarea apelului Alexandrei la 112.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamne premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga depusese miercuri jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne. În acest moment, Ministerul de Interne și Poliția Română sunt fără conducere, pentru prima oară în istoria recentă. Șeful Poliției, Ioan Buda, a fost demis luni seară printr-o decizie a premierului Dăncilă, dar în Monitorul Oficial nu a apărut o altă decizie de numire în funcție.