Ministrul Afacerilor Interne a declarat, marţi dimineaţa, că l-a informat pe premierul Mihai Tudose despre măsurile dispuse ca urmare a depistării poliţistului suspectat de agresiune sexuală asupra unor minor, Carmen Dan remarcând că niciun şef din poliţie "nu a făcut un pas în spate".

Psihologii evaluează fiecare angajat, făcând o analiză de climat, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Poliţiei.

Verificările au fost demarate luni, în contextul cazului de agresiune sexuală în care a fost implicat un agent de la Rutieră.

"Urmează să am o întâlnire cu specialiştii din cadrul Centrului de testare psihologică. Ieri am transmis o solicitare, până acum am doar informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră, date de purtătorul de cuvânt al poliţiei. Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate. Probabil că au apreciat că nu există responsabilitate. Am discutat cu premierul aseară, l-am informat despre situaţie, l-am informat despre măsurile dispuse. Ne vom revedea, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă", a declarat ministrul.

Într-o comunicare de luni, Ministerul Afacerilor Interne susţinea, referitor la cazul agentului suspectat de fapte de pedofilie, că este nevoie de o reformă a sistemului, precizând că toţi şefii din poliţie care "au ascuns problemele sub preş ar trebui să facă un pas înapoi".

Carmen Dan a adresat mai multe întrebări şefului Poliţiei Române referitoare la testarea psihologică a agentului suspectat de pedofilie.

"Cât de serioase şi riguroase au fost testările psihologice la care a fost supus acest agent şi când a fost ultima testare psihologică a acestuia?Cum a fost posibil ca nimeni, atâţia ani, să nu sesizeze problemele acestui agent?Ce calificative profesionale a obţinut poliţistul în ultimii ani?Ce propuneri are Poliţia Română pentru evitarea, pe viitor, a unor astfel de cazuri?", sunt întrebările la care Carmen Dan aşteaptă răspuns până miercuri.

Reacţia vine după ce, luni, s-a constatat că principalul suspect care ar fi agresat doi minori, într-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei este un angajat al Brigăzii Rutiere a Capitalei.

Bărbatul a fost reţinut, luni seara, urmând să fie prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Eugen Stan şi-a recunoscut fapta, dar şi o agresiune comisă în anul 2012 asupra unei fetiţe, a declarat, luni seara, avocatul acestuia, la sediul Poliţiei Capitalei.

"Într-un final, şi-a recunoscut faptele. Sunt două fapte pe care le-a recunoscut, una din 2012 şi cele din 5.01.2018. Este reţinut pentru 24 de ore şi va decide procurorul să mearga la instanţă, nu va fi dus în seara asta, din câte ştiu eu, cred că mâine (marţi-n.r.)", a declarat avocatul agentului, la sediul Poliţiei Capitalei.

În 2012, bărbatul ar fi abuzat sexual o fetiţă, tot în Sectorul 6 al Capitalei.

Apărătorul a mai precizat că poliţiştii verifică şi alte suspiciuni de acest gen care planează asupra lui Eugen Stan.