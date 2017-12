Ministrul de Interne se va deplasa în zonele afectate de furtună

Ministrul de Interne, Carmen Dan, se va deplasa în zonele afectate de furtună, luni dimineața, când condițiile meteo vor permite, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Conform acestora, Ministrul de Interne se va deplasa la Timișoara și Arad pentru a face o evaluarea situației victimelor, a pagubelor produse de furtună, precum și a necesarului de reparații.

O furtună extrem de violentă s-a abătut, duminică după-amiază, asupra vestului ţării, după ce ultimele două zile au fost neobișnuit de calde pentru această perioadă a anului. Opt persoane au murit în urma furtunii din vestul ţării. Mai multe judeţe din vestul ţării se află sub atenţionare nowcasting de vreme rea.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă, duminică seară, un nou bilanţ al furtunilor din ţară, fiind vorba despre opt morţi şi 67 de răniţi, majoritatea în judeţele Timiş, Arad şi Alba. Bilanţul nu este definitiv, situaţia fiind în dinamică, iar echipajele de pompieri militari fiind în teren.

Potrivit IGSU, furtuna care s a abătut peste partea de vest a ţării a produs numeroase victime. ”Pana la acest moment sunt înregistrate opt decese ( 5 persoane in judeţul Timis, patru în Timişoara şi una la Buziaş, o persoana la Arad şi doua persoane la Bistriţa-Năsăud)”, anunţă IGSU. De asemenea, 67 persoane au fost rănite din cauza copacilor, panourilor publicitare sau crengilor smulse de vânt ( 49 in judeţul Timis, 12 persoane in judeţul Arad şi 6 persoane la Alba).

O a șase persoană, un bărbat, a decedat la Bistrița. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat, în Parcul Municipal din oraș, după ce a fost lovit în zona capului de creanga unui copac, ruptă în urma furtunii puternice care s-a abătut duminică seara asupra județului.

Au fost afectate de furtună 22 de unităţi de înfăţământ, cinci unităţi de cult şi patru clădiri ale IPTF. Ieşirea din Timişoara spre Lugoj şi drumul dintre Dumbrăviţa şi Giarmata au fost blocate. în 15 şcoli şi în 4 grădiniţe cursurile au fost suspendate total sau parţial.

Evaluarea situației va fi prezentată ulterior în ședința de guvern, în vederea alocării sumelor din fondul de rezervă pentru calamități, au menționat sursele citate.

