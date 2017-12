Ministrul delegat Cristian David - filozof şi psiholog la Constanţa

Prezent la Constanţa pentru a verifica modul în care autorităţile locale se achită de obligaţiile impuse de legislaţia europeană, ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea acquis-ului comunitar, Cristian David nu a scăpat ocazia să comenteze apelul celor trei liberali răzvrătiţi, Mona Muscă, Teodor Stolojan şi Valeriu Stoica şi să arunce, în final, cu venin spre colegii de guvernare. “Există un numitor comun al acestor declaraţii exprimate în apel, dar sînt uşor contrariat pentru că el se doreşte a fi un mesaj de unitate în condiţiile în care este promovat de un grup care este unit doar într-un obiectiv mai puţin politic. În primul rînd, este semnat de trei personalităţi politice care nu sînt direct corelate cu PNL întrucît avem de a face cu Mona Muscă, care este un liberal autentic, cu Valeriu Stoica, care în ultima perioadă s-a declarat a fi mai mult popular, şi cu Teodor Stolojan care poate fi orice pentru că are o valenţă politică multiplă. În fond, apelul nu conţine niciun element de noutate întrucît este normal ca fiecare partid să fie preocupat de poziţia sa politică în orice moment. Mesajul că trebuie să fim îngrijoraţi de perspectiva PNL este unul inutil“, a declarat ministrul liberal.

Mai mult decît atît, Cristian David nu a ezitat, în cadrul conferinţei de presă, să îşi arate şi “calităţile“ de filozof întrebîndu-se retoric: “Oare cei trei semnatari ai apelului sînt deţinătorii adevărului absolut? Se crează falsa impresie că aceşti trei oameni deţine adevărul absolut şi că numai ei reuşesc să vadă printr-un cristal politic lucrurile în esenţa, puritatea şi adevărul lor absolut“. În aceste condiţii putem să ne întrebăm la rîndul nostru, cine este cel care deţine acest adevăr în PNL? Oare chiar Cristian David, care atunci cînd a trebuit să vorbească despre rolul vizitei sale la Constanţa, s-a poticnit la fiecare cuvînt, dar care nu a ezitat să îşi dea cu părerea în legătură cu fiecare problemă a scenei politice actuale? În plus, ministrul delegat nu s-a putut abţine să intre în pielea unui fin psiholog încercînd să desluşească ce a fost în mintea celor trei semnatari ai apelului atunci cînd au ieşit la rampă cu un astfel de mesaj. “Mona Muscă încearcă să justifice raţiunea care a stat la baza demisiei şi care nu a produs efectul pe care l-ar fi aşteptat. În plus, într-o perspectivă mai îndepărtată s-ar putea să se demonstreze că acest gest nu a fost cel mai inspirat şi că Mona Muscă se mai înşeală cîteodată. Despre Valeriu Stoica pot să spun că a reuşit o performanţă unică în istoria PNL: să fie preşedinte doar un an şi jumătate, conducînd partidul, în ciuda unui mesaj de unitate, spre diviziune. Tot el a fost cel care a semnat mai multe protocoale cu diferite partide. Dacă urmărim atitudinea lui Stoica, puteam aprecia că şi el se înşeală din moment ce îşi schimbă atît de des părerea şi trece foarte repede de la o etapă politică la alta negînd-o pe cea anterioară. În ceea ce îl priveşte pe Stolojan pot să spun, că mai degrabă, are o legătură puternică cu instituţia prezidenţială“, a declarat Cristian David.

Declaraţii acide la adresa partenerilor de guvernare

Cu toate că partenerii de guvernare nu au scăpat nicio ocazie în care au putut să arunce cu noroi în PNL, ministrul liberal a dat dovadă de diplomaţie în prima parte a conferinţei, preferînd... un război elegant, cel puţin în faţa presei, pentru ca la final să anuleze tot ce declarase pînă atunci cu mesaje acide. “Nu cred că este intenţia PD să debarce PNL-ul de la guvernare. Poate să fie o influienţă care se manifestă asupra democraţilor, aceasta fiind atît de evidentă încît nici nu are rost să o pomenim aici. Trebuie să analizăm modul în care cele două partide politice se ceartă. În România, noi nu avem experienţa unei coaliţii, nu am avut-o nici în perioada 1996 - 2000. Transformarea Alianţei face parte din exerciţiul de maturitate democratică. Noi am pornit cu o Alinaţă electorală cu un obiectiv simplu, uşor de atins: cîştigarea puterii. După acest pas, Alianţa a cîştigat trei valenţe: guvernarea la nivel central, majoritatea parlamentară şi administraţia locală“, a declarat Cristian David în primă fază. Cu alte cuvinte, Alianţa şi-a dorit să obţină puterea cu orice scop, iar cînd a obţinut-o nu a ştiut ce să facă cu ea şi astfel au apărut conflictele. Mai mult decît atît, ministrul a dat vina pe publicul larg care nu înţelege faptul că, susţine el, este normal ca membrii unei coaliţii să aibă păreri diferite şi să apară conflicte între cei doi poli de putere. “Publicul a fost obişnuit cu o anumită uniformitate: vorbeşte unul şi toată lumea respectă. Există o inerţie de a vedea în formula partidului unic stabilitatea. Oamenii înţeleg foarte greu cum este posibil ca două păreri diferite să facă parte dintr-un exerciţiu democratic şi îl transformă într-un conflict permanent“, a declarat David. Faptul că declaraţiile pompoase ale ministrului liberal nu au nicio acoperire, în realitate este dovedit şi de faptul că, în timp ce liberalii strîngeau semnături pentru retragerea trupelor din Irak, preşedintele României îl trage la răspundere pe ministrul Apărării Naţionale, Theodor Atanasiu, cu privire la acest lucru. “Eu acuz faptul că decidentul politic crează astfel de situaţii care sînt greu de înţeles atît pentru publicul din România, cît şi pentru cel din afara ţării care priveşte cu ochi mari şi miraţi modul în care înţelegem noi să coabităm la guvernare. Nu am mai văzut nicio coaliţie în care unul dintre parteneri să fie atît de preocupat în a-şi găsi o altă poziţie în interiorul ei ca în România“, a recunoscut ministrul într-un moment de sinceritate, afirmaţii care au răsturnat toate declaraţiile pompoase făcute pînă atunci. Lăsînd diplomaţia la o parte, Cristian David a continuat pe acelaşi ton, criticînd modul în care a fost alcătuită comisia de la Cotroceni care îl anchetează pe ministrul Atanasiu. “De obiectivitatea acesteia te îndoieşti din prima clipă pentru că este formată din reprezentanţi ai administraţiei prezindenţiale, ai Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Administraţiei şi internelor. Ce doreşte să demonstreze această comisie? Care este fapta pe care şi-o propune să o analizeze?“, a declarat David.