Ministrul Educaţiei, acuzat de politizarea Învăţământului

Deşi a declarat, în nenumărate rânduri, că doreşte depolitizarea sistemului de învăţământ din România, acţiunile ministrului Daniel Funeriu au demonstrat contrariul. Liderul PSD Bihor, senatorul Ioan Mang, l-a acuzat pe ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, că a politizat, prin două ordine de ministru, un organism nou creat, Consiliul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, numindu-i conducerea, deşi ea trebuia aleasă. „Pe 2 martie, minsitrul Educaţiei a semnat două ordine de ministru, unul privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, iar celălalt privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a acestui Consiliu”, a declarat, vineri, preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, care este şi şeful Departamentului Educaţie al Consiliului Naţional al PSD şi membru în Comisia pentru învăţământ a Senatului. Potrivit acestuia, ordinul privind înfiinţarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice prevede că noua instituţie este înfiinţată prin reorganizarea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, fiind condus de un preşedinte şi doi vicepreşedinţi aleşi de către membrii săi, din rândurile lor. Pentru a fi sigur că va fi numit cine trebuie, Daniel Funeriu a inclus, în ordinul de ministru, o prevedere potrivit căreia ministrul Educaţiei desemnează preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului, din rândul membrilor, aceştia putând fi înlocuiţi în urma alegerilor care pot avea loc după cel mult un an de la data numirii lor. „Altfel spus, timp de un an de zile, cât va mai fi ministru, domnul Funeriu s-a asigurat că îşi numeşte clientela în funcţii”, a afirmat Ioan Mang, adăugând că „asta înseamnă depolitizare în viziunea ministrului-pion Funeriu, să numeşti nişte persoane care trebuia să fie alese şi să te asiguri că timp de un an nimeni nu le poate schimba din funcţii”.