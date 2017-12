Ministrul Educaţiei caută soluţii pentru salariile profesorilor

Conştient de salariile mici ale profesorilor, ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, spune că trebuie căutate soluţii în acest sens. Potrivit acestuia, lucrurile vor sta mai bine în viitor, existând şansa de creştere a salariilor profesorilor. „De căutat soluţii, trebuie să căutăm. Aceasta este obligaţia mea. Sunt conştient că salariile sunt mici. În acelaşi timp, sunt realist. Eram în minister când s-a votat acel 50%. În acea perioadă lucram pe un proiect cu Banca Mondială, iar expertul de la Banca Mondială îmi spunea: „Nu există un alt exemplu la nivel mondial de creştere a salariului cu 50% peste noapte” . Expertul a plecat, dar noi am continuat povestea. Am votat să mărim salariile cu 50%, nu le-am mărit. Povestea foarte negativă e că am scăzut salariile nu cu 25%, cu 50%, pentru că sunt profesori, cei din mediul rural, din zonele izolate, care aveau diferite sporuri pe care le-am tăiat. Anul trecut s-a făcut un prim pas, s-a revenit cu acel 25%“, a spus, ieri, Remus Pricopie.