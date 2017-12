Ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, persona non grata

Prezent la Arad, pentru a vedea modul în care au fost utilizate fondurile destinate modernizării unităţilor de învăţămînt, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihail Hărdău, avea programată o întîlnire şi cu membrii Sindicatului Democratic din Învăţămîntul Arădean (SDIA). Aceştia au refuzat să-l întîlnească pe Hărdău pe motiv că "este singurul ministru care nu îşi susţine angajaţii ci, din contră, îi umileşte şi îi denigrează”. “De asemenea, am refuzat întîlnirea cu ministrul pentru că am vrut să-i arătăm că nu ne mai simţim reprezentaţi de acesta", a liderul SDIA, Dănuţ Ienăşescu. El a mai spus că demnitarul este persona non grata la Arad, iar un alt motiv pentru care sindicaliştii au refuzat să participe la întîlnirea cu Mihail Hărdău, programată sîmbătă, a fost acela că au fost anunţaţi în ultimul moment. “Persona non grata” este o expresie care se foloseşte în cadru oficial, împotriva diplomaţilor. Persoana declarată “non grata” are la dispoziţie 24 de ore să părăsească teritoriul statului care l-a declarat “persona non grata”. Ienăşescu a mai spus că, începînd de astăzi, va demara, la nivel judeţean, campania de strîngere de semnături pentru demiterea ministrului Educaţiei. Sindicaliştii arădeni intenţionează să solicite conducerii Partidului Democrat să-i retragă sprijinul politic lui Hărdău. La rîndul său, ministrul a declarat că este dezamăgit de atitudinea dascălilor şi că încercările de schimbare a sa din funcţie nu îl emoţionează, pentru că acestea se succed, în ultima vreme, cu o frecvenţă săptămînală. Reamintim că toţi sindicaliştii din învăţămînt, inclusiv cei din Constanţa, încep, din această săptămînă, să strîngă semnături pentru demiterea lui Mihail Hărdău din fruntea Educaţiei.