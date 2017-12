Liderul PSD Satu Mare, senatorul Valer Marian, cere premierului demiterea ministrului Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, şi anchetarea acestuia, susţinând că acesta nu are nici pregătirea, nici probitatea morală necesare funcţiei pe care o deţine. “Solicit domnului prim-ministru al Guvernului României, Emil Boc, să-l demită de urgenţă pe ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, şi să dispună anchetarea acestuia pentru implicare în activităţi de crimă organizată, sub forma contrabandei”, se arată într-o declaraţie de presă dată ieri publicităţii. Senatorul PSD mai susţine că ministrul Igaş a fost “unul din bişniţarii notorii ai judeţului Arad”, în perioada 1990-1996. El susţine că Igaş nu şi-a trecut în declaraţia sa de avere un hotel pe care îl are în Pecica şi susţine că “există informaţii că ministrul Igaş a fost şi este implicat în activităţi de contrabandă cu ţigări”. Parlamentarul PSD mai acuză că ministrul beneficiază de sprijinul şefilor IJP şi IJPF din Arad şi că o parte din banii realizaţi de pe urma contrabandei ar ajunge la preşedintele Traian Băsescu. Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a declarat, ieri, că îşi rezervă dreptul de a-l acţiona în instanţă pe senatorul PSD Marian Valer. “Este regretabil faptul că un senator al României înţelege să se manifeste în spaţiul public prin declaraţii politice iresponsabile”, a spus Igaş.