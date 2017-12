Ministrul Justiţiei: „Au fost vizitatori ai arhivei SIPA care nu aveau certificate ORNISS“

În sfârşit, apare şi arhiva SIPA pe firmament, în centrul tuturor discuţiilor despre DNA, Kovesi, parlamentari, guvern, salariile acestora etc. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat luni că are cunoștință de faptul că au existat vizitatori ai arhivei SIPA care nu dețineau certificate ORNISS. "Eu știu că au fost vizitatori ai arhivei SIPA care nu aveau certificate ORNISS. Am făcut la momentul respectiv adresă la ORNISS să îmi dea cu nume, prenume și CNP și aștept răspunsul. Termenul legal este de 30 de zile, dar eu aș vrea cât mai repede și în momentul acela voi trimite la procurori și voi face public", a declarat Tudorel Toader la Ministerul Justiției. Toader a adăugat că încă nu a primit un răspuns scris din partea CSM cu privire la detașarea unui magistrat la SIPA. "Am făcut adresă scrisă către CSM prin care le-am solicitat să se consulte cu asociațiile profesionale, să caute pe cineva, un magistrat în funcție, nu pensionar, care să aibă certificat ORNISS, să își dea acordul să fie detașat pentru a face parte din comisie. Răspuns scris nu am primit. Verbal, doamna președintă mi-a spus că nu asta este voința dânșilor, de a detașa la Ministerul Justiției spre a face parte din comisie, ci își doresc o modificare a Hotărârii de Guvern care să spună că un judecător, procuror, în numele CSM, face parte din comisie, ceea ce ar fi cam același lucru", a precizat Toader.