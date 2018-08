Ministrul Justiției îi bate pe procurorii CSM cu armele lor

Tudorel Toader le răspunde procurorilor CSM, îngrijoraţi de declaraţiile ministrului potrivit cărora PÎCCJ s-a îndepărtat de la rolul constituţional, precizând că le va cere un răspuns oficial care să arate cât de îngrijoraţi au fost şi când procurorii din Braşov au cerut suspendarea deciziilor CCR.

„Îngrijorarea secvenţială a procurorilor din CSM! Pe data de 27 august 2018 declaram faptul că 'Ministerul Public s-a îndepărtat de rolul constituţional pe care îl are'. Pe data de 28 august 2018, procurorii din CSM (din care face parte şi procurorul general de la PÎCCJ) au luat act cu îngrijorare de respectiva declaraţie. Astăzi, 29 august 2018, voi solicita de la CSM un răspuns oficial din care să rezulte cât de îngrijoraţi au fost aceiaşi procurori din CSM la solicitarea unanimă a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov de suspendare a deciziilor Curţii Constituţionale”, a scris ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe Facebook.

Este vorba despre cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, de suspendarea a oricăror decizii din partea CCR sau din partea celorlalţi factori implicaţi în procesul legislativ cu privire la legile justiţiei până la emiterea avizului Comisiei de la Veneţia şi respectarea întocmai a recomandărilor GRECO.

Procurorii CSM au reacționat marţi, la declaraţiile lui Tudorel Toader potrivit cărora Ministerul Public s-a îndepărtat de la rolul constituţional, precizând că acestea reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România.

„Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora „Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”. Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România. Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public”, arăta CSM, printr-un comunicat de presă.

Reacția procurorilor din CSM a survenit declarațiilor ministrului Tudorel Toader referitor la afirmaţiile lui Augustin Lazăr, potrivit cărora evaluarea lui a venit brusc, că decizia nu este una nici din senin, nici circumstanţială, deoarece ministrul a observat cum Parchetul General s-a îndepărtat, treptat, de la rolul constituţional pe care îl are.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici circumstanţial. Am observat de-a lungul timpului cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat-treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea Ministerului Public s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Criteriile sunt cele din lege.Voi face evaluarea în maxim 30 de zile. Voi prezenta public rezultatele. Eu n-aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie. Decizia nu am luat-o din senin, nu a fost una datorată unor împrejurări”, a clarificat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.