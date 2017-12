Ministrul Justiţiei, Monica Macovei, “executată” de magistraţi

Şedinţă de ieri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost una tensionată. Pe ordinea de zi s-au aflat aspectele referitoare la conflictul de interese existent între funcţia de membru al acestui for şi cea de conducere a unei instanţe, aplicarea în mod unitar a sancţiunilor disciplinare, luarea măsurilor necesare pentru respectarea de către membrii Consilului a celor mai înalte standarde etice, asigurarea respectării depline a unor criterii obiective pentru recrutarea personalului CSM (de exemplu inspectori), precum şi a judecătorilor şi procurorilor (de exemplu judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). Atmosfera tensionată în care a început şedinţa CSM, în prezenţa ministrului Justiţiei, Monica Macovei, s-a accentuat, pe parcursul a trei ore, de replicile acide şi de acuzele la adresa unora dintre membrii Consiliului. Discuţiile au creat ministrului Justiţiei prilejul de a-i ataca în mod direct pe unii membrii CSM, cei mai vizaţi fiind Lidia Bărbulescu, Florica Bejinaru sau Dan Lupaşcu, fostul preşedinte al acestui for. Primul schimb de replici a vizat conflictele de interese, context în care Dan Lupaşcu a intervenit pentru a arăta că rămîne preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti tocmai pentru "a opri dezastrul provocat de ministrul Macovei". "Monica Macovei are idei puţine, dar fixe", a conchis Lupaşcu, criticile sale fiind catalogate de cea vizată drept "o atitudine jalnică". Conflictul verbal a continuat, Lupaşcu făcînd o prezentare scurtă şi concisă asupra situaţiei din justiţie, pe care a descris-o ca fiind "la pămînt". Fostul şef al CSM a acuzat-o pe Macovei de faptul ca îşi însuşeşte meritele celor de dinaintea preluării mandatului său la minister. "Aţi vrut astăzi să demonstraţi ce anume aţi făcut dvs în Justiţie în România. Vă duceţi la emisiuni şi faceţi declaraţii. Justiţia este la pămînt!", a susţinut Lupaşcu. Aparent neatinsă de aceste remarci, întărite de intervenţiile altor membri ai CSM, Macovei s-a considerat victima unui "război personal". Mai mult, ministrul a găsit prilejul pentru a remarca faptul că Lidia Bărbulescu s-ar afla în acelaşi conflict de interese. "Am dat dovadă că ştim să promovăm interesele magistraţilor, de aceea am fost aleşi", a spus Lidia Bărbulescu. Legea dă posibilitatea magistraţilor să opteze între păstrarea acestor două funcţii şi renunţarea la una dintre ele. Discuţiile despre informatizare, spaţiile înguste sau inexistente de judecată, numărul mare de dosare şi greutăţile pe care le întîmpină magistraţii pentru pregătirea profesională au constituit "micile pauze" ale acestui conflict în care atribuţiile de membru al CSM au fost excedate de răfuieli personale. Prezenţa membrilor CSM care desfăşoară şi activităţi la instanţe a generat, de asemenea, discuţii aprinse. "Unde scrie că trebuie să avem activitate permanentă?", a fost replica fostului şef al CSM, care a invocat prevederile legale potrivit cărora membrii Consiliului au dreptul să opteze în acest sens. În CSM, 70% dintre membri sînt nepermanenţi, fapt care nu a afectat activitatea Consiliului.

Macovei, acuzată de... lucrături

Următorul punct pe ordinea de zi, care a dus la apogeu conflictul verbal, a dus la lărgirea celor aflaţi pe "lista neagră" a ministrului Justiţiei. "Dvs aţi făcut presiune asupra CNSAS. Nu este firesc să vă folosiţi de funcţie. Ministrul Justiţiei nu trebuie să-i lucreze pe membrii CSM. Prefer să primesc lecţii de moralitate de la oameni integri. Uitaţi-vă la dvs. V-aţi gîndit să vă daţi vreodată demisia pentru nişte suspiciuni?", a întrebat Florica Bejinaru, care s-a considerat ţinta ministrului la capitolul "luarea măsurilor necesare pentru respectarea de către membrii CSM a celor mai înalte standarde etice". Replica a fost susţinută de intervenţia lui Dan Lupaşcu: "Dvs v-aţi uitat spre dvs? V-aţi uitat spre CNSAS ? Într-un restaurant aţi afirmat «Vă fac pe toţi!»". Macovei a negat că ar fi făcut această afirmaţie, moment în care Lidia Bărbulescu a arătat că se consideră una dintre persoanele vizate de atacurile ministrului. "Şi pe mine m-aţi lucrat, cum aţi lucrat-o pe Florica Bejinaru", a spus aceasta. După trei ore de discuţii, Macovei s-a arătat dezamăgită de rezultat, iar membrii CSM probabil că va trebui să suporte şi alte şedinţe, într-o atmosferă la fel de tensionată.

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) a luat şi ea atitudine împotriva ministrului Justiţiei. "Prestaţia ministrului Justiţiei la nivelul CSM este aproape inexistentă, problemele care o frămîntă cu privire la Justiţie reprezentînd de fapt oportunităţi de a-şi mai asigura o prezenţă televizată, o poză în ziare sau interviuri cu iz de gîlceavă", se precizează în comunicatul AMR, semnat de preşedintele Viorica Costiniu. AMR acuză faptul că, prin declaraţiile făcute la una dintre emisiunile televizate, Monica Macovei a lansat un mesaj de neîncredere a populaţiei în justiţie şi în actul de Justiţie. "Solicităm CSM ca, în şedinţa din 13 iulie, cu prioritate, să se ia în discuţie conduita ministrului Justiţiei, în calitatea sa de membru de drept al Consiliului şi, nu în ultimul rînd, de membru al Guvernului", se mai arată în comunicat.