Ministrul Justiției, salvat de inconsecvența parlamentarilor

19:20:11 / 06 Aprilie 2016

psa

Mana n mana cu pdl..pnl.Ar fi trebui ca intreg guvernul sa se duca unde.....a intarcat...Nu au ajuns ca au murit copii in pitesti (in spital..nu la ...discoteca) acum cu declaratiile jignitoare la adresa unui popor care sa luptat intr-0 revolutie unde au murit miii de romani pt ca raluca si anca dragu sa ajunga ministrii cand nici nu visau..E ijignire la adresa celor care au murit si luptat in revolutie ...ar fi trebuit ca romanii si psd sa iasa in strada pt a darama guvernul .Dar nu .psd nu stie sa faca opozite nu stie sa speculeze eroarea unui guv incapabil( asta arata ca sant mana n mana) .Oare ce nenoriciri ne va mai aduce acest guv incapabil?