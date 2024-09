Ministrul Mediului: podețe subdimesionate, canalizări neîntreținute, modul de administrare a plajelor, printre cauzele inundațiilor de pe litoral

Dezastrul de pe litoralul românesc după furtuna de săptămână trecută are mai multe cauze, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet la TVR Info.

Mircea Fechet susţine că au fost descoperite şi alte nereguli precum podeţe cu probleme, canalizări înfundate şi modul de administrare a plajelor. Ministrul a dat asigurări că până joi, plajele vor fi refăcute şi că va merge în control.

"Dacă privim astăzi ce s-a întâmplat în Dobrogea putem să constatam că, în anumite localități ca Mangalia sau Amzacea, a plouat extraordinar de mult. În 48 de ore, cât plouă într-o jumătate de an: peste 200 de litri pe metru pătrat. Dobrogea are medii lunare modeste, 20 și ceva de litri în 3 luni. În 3 luni, mai, iunie, iulie, a plouat 67 de litri. Colegii mi-au spus că au identificat niște podețe subdimesionate, niște canalizări care nu erau întreținute. Eu am propriile nemulțumiri legate de gestionarea plajelor deja atribuite. Am avut întâlniri cu reprezentații industrieie hotelierei și organizațiile de management ale destinației. Mă voi întâlni și joi cu ei, a precizat ministrul Mediului.