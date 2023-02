Ministrul Mediului: Programul Rabla pentru autoturisme va fi regândit

Ministrul Mediului a anunţat că numărul rablelor scoase din circulaţie s-a dublat într-un an: Anul trecut au fost scoase din circulaţie un număr de 100.000 de maşini uzate mai vechi de opt ani prin Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus. Practic, faţă de 2020 am dublat numărul de rable scoase din circulaţie.

Potrivit datelor oficiale, la nivel oficial sunt înmatriculate aproape 10 milioane de vehicule. Dintre acestea, 400.000 de maşini la mâna a doua au fost înscrise numai anul trecut.

Atât specialiştii din domeniul auto cât şi activiştii de mediu susţin că s-a ajuns în această situație pentru că în ţara noastră nu există o taxă în funcţie de gradul de poluare.

Ministrul Mediului spune că programul Rabla pentru autoturisme va fi regândit astfel încât cei care cumpără mașini electrice să primească mai mulți bani, adică mai mult de 10.000 de euro cât este valoarea unui tichet în prezent.

Bugetul alocat Rabla Plus va fi majorat cu 15%, iar companiile private vor primi și ele mai mulți bani pentru achiziția de autoturisme nepoluante, a afirmat ministrul Tanczos Barna la TVR Info: