Ministrul Mediului recunoaşte eşecurile

Tăierile ilegale de arbori şi slaba absorbţie a fondurilor europene sunt principalele nemulţumiri ale ministrului Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, care a făcut, sâmbătă, un scurt bilanţ al activităţii din acest an. La capitolul satisfacţii a enumerat programul „Casa Verde” şi pistele pentru biciclişti. “Una dintre nemulţumirile mari este că nu am reuşit să absorbim mai multe fonduri europene (…) Totuşi, este un eşec în acest an. Al doilea îl reprezintă tăierile ilegale. Deşi am intervenit mai puternic, am avut descinderi împreună cu Poliţia, cu Jandarmeria, este loc de mai bine”, a recunoscut Laszlo Borbely, menţionând că Ministerul Mediului doreşte să înăsprească legislaţia începând de anul viitor, pentru a-i pedepsi mai drastic pe cei care taie ilegal arbori din păduri. Potrivit propunerii legislative, va fi considerată infracţiune şi tăierea unui metru cub de lemn, nu de la cinci în sus, cum este în prezent.