După ce a fost luat în râs chiar de colegii de la guvernare, ministrul Muncii, Ioan Botiş, a încercat să explice introducerea bibilicilor pe lista privind acordarea ajutorului social. Demnitarul a declarat, vineri, că familiile care au bibilici în gospodărie nu sunt excluse de la plata ajutorului social, dar şi această informaţie este necesară întrucât poate arăta dacă familia respectivă are un venit. „Bibilicile şi iepurii sunt inventariaţi la rasele de animale deţinute în gospodărie şi normal că am făcut o completare. Ele există într-o clasă de animale. Dacă te duci la Ministerul Agriculturii, îţi dă o listă cu o clasă de animale. Eu nu sunt specialist în zona aceasta. Ei spun că în clasa respectivă există toate aceste tipuri de animale şi normal că le-am luat şi le-am trecut în rubrica respectivă”, a spus Botiş. El a adăugat că Ministerul Muncii va crea un prag până la care va plăti ajutoare sociale, iar în vederea acestui lucru trebuie să facă o evaluare a gospodăriei. Ministrul a spus că vrea să ştie, de exemplu, dacă o persoană care are 20 de hectare de pădure obţine venit de pe urma ei sau dacă una care deţine un tractor produce venit. El a adăugat că autorităţile locale au libertatea să completeze lista bunurilor aducătoare de venit dată de Ministerul Muncii şi să crească numărul tipurilor de facilităţi sau de obiecte interzise pe care să le deţină o familie pentru a beneficia sau nu de un ajutor social. El a adăugat că a procedat în acest fel fiindcă o lege nu trebuie concepută pentru următoarele două-trei zile, ci pe 10-15 ani. Premierul Emil Boc i-a cerut ministrului Muncii, Ioan Botiş, să refacă forma declaraţiei pe propria răspundere care va fi impusă solicitanţilor de ajutor social, după ce miniştrii s-au amuzat, în şedinţa de miercuri a Guvernului, pe seama listei de animale luate în calcul de acesta la alocarea ajutorului.