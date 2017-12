Ministrul Muncii dezminte zvonurile privind reducerea concediului de creştere a copilului

Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a dezminţit, ieri, că ar exista un proiect privind reducerea concediului de creştere a copilului şi a declarat că există propuneri ale unor organizaţii nonguvernamentale referitor la transferarea unei părţi din indemnizaţia de creştere a copilului în fondul de salarii pentru bone. Totodată, el a susţinut că nu există un proiect privind reducerea concediului de creştere a copilului de la doi ani la un an şi jumătate. Reacţia ministrului vine după ce, secretarul de stat din Ministerul Muncii, Mariana Nedelcu, a declarat că în minister se lucrează la un proiect de act normativ prin care durata concediului pentru creşterea copilului să fie redusă de la doi ani la un an şi jumătate. Secretarul de stat a explicat că măsura are în vedere încurajarea femeilor de a se întoarce mai repede la muncă. Mariana Nedelcu a mai spus că proiectul de act normativ prevede că mamele care vor decide să se întoarcă mai repede la muncă ar putea primi 30% din salariul primit pentru creşterea copilului, dar nu mai puţin de 600 lei. Totodată, prin legea serviciilor pe timp de zi, finalizată de ANPDC, femeile care vor dori să se întoarcă la muncă vor putea apela la serviciile unei bone. De asemenea, ea a mai spus că se ia în calcul şi posibilitatea remunerării bunicilor în cazul în care aceştia se vor ocupa de creşterea copilului, fără a preciza însă cine îi va plăti pe aceştia. Secretarul de stat a susţinut că, în minister, a început să se lucreze şi referitor la o lege privind acordarea indemnizaţiei pentru tripleţi. Mariana Nedelcu a mai spus că în UE se lucrează la o lege europeană prin care să se poată acorda concediu maternal şi pentru tată.