Ministrul Muncii: incompetenţă sau nerespectarea Constituţiei!

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Claudia Boghicevici, ar trebui să-şi dea demisia din funcţia pe care o conduce şi să-şi părăsească biroul cu capul plecat. Ea a dat, vineri seară, dovadă de incompetenţă şi a ignorat Constituţia. În plin scandal privind calculul pensiilor, ministresa a făcut o declaraţie surprinzătoare. Ea a anunţat că decizia Curţii Constituţionale se va aplica în 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial şi, astfel, în luna mai, pensiile vor fi impozitate integral. Constituţia prevede însă că orice hotărâre declarată necostituţională îşi încetează imediat efectele. Prin declaraţiile ei, ministresa de la Muncă poate fi acuzată fie de incompetenţă, fie de nerespectarea Constituţiei. Claudia Boghicevici habar nu are câţi pensionari cu venituri de până în 740 de lei pe lună are în „oblăduire”, cunoştinţă ce ţine strict de activitatea sa ca ministru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. „M-aţi luat pe nepregătite. Ştiu să vă spun câţi au fost afectaţi de această prevedere”, a răspuns ministrul Muncii. Ea nu a putut explica nici întârzierea de 30 de zile privind publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale pe calculul contribuţiilor de sănătate a 2,1 milioane de pensionari. „Nu vă pot da răspunsul referitor la publicarea în Monitorul Oficial. Nu am atribuţii şi nici pârghii să solicit să se publice aceste acte mai devreme sau mai târziu”, a declarat ministrul. Un grup de lucru pentru aplicarea deciziei CCR a fost înfiinţat abia la o zi după publicarea deciziei în Monitorul Oficial, pe 19 aprilie. Era mult prea târziu. Deja pensionarii se călcau în picioare la uşile caselor de pensii şi ale tribunalelor.