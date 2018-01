Ministrul Muncii le promite medicilor salarii ca în Occident, de la 1 martie

„De ce au plecat tinerii din România? Pentru că în altă țară au găsit un loc de muncă mai bine plătit. Ori, este exact ceea ce ne-am propus și exact ceea ce facem de un an de zile - creștem salariile din sectorul bugetar și am forțat și sectorul economic să aibă o majorare de salarii. Dacă în sectorul bugetar a fost o majorare de 22%, și în sectorul economic a fost o majorare de 14% pe medie. Ceea ce am început trebuie să continuăm, dacă vrem ca tinerii să se întoarcă în România”, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.

Întrebată dacă salariile medicilor au scăzut de la 1 ianuarie 2018, Vasilescu a precizat că este exclus, ba din contră, salariile medicilor vor crește.

„Prin Legea salarizării, cresc salariile, de altfel s-au păstrat și toate sporurile și s-a discutat cu sindicatele din domeniu despre ce se va întâmpla și cu gărzile. Deci exclus să fie vreo scădere la medici, ba mai mult, de la 1 martie vor avea salarii chiar comparabile cu cele din Occident”, a precizat ministrul.

Pe de altă parte, Olguța Vasilescu a mai spus că salariile mai multor bugetari au scăzut, prin prisma Legii salarizării unitare.

„Prin Legea salarizării unitare s-a uniformizat sistemul și se va uniformiza în continuare până în anul 2022. Sunt salarii care scad la bugetari. Lucru pe care nu l-am ascuns niciodată. Eu m-am săturat de câte ori am desenat aceea piramidă în care am spus că 60% din salarii cresc, dar în vârf sunt 3% dintre salariile bugetarilor care vor scădea, pentru că nu aveam cum să îi aducem pe ceilalți funcționari la nivelul lor, din moment ce acești bugetari aveau salarii peste nivelul miniștrilor sau al președintelui. Ca atare, așa numiții bugetari de lux trebuiau aduși cu picioarele pe pâmânt ”, a mai precizat ministrul Muncii.

Lia Olguța Vasilescu, ministrul propus al Muncii, a primit, luni, aviz pozitiv în comisia de specialitate din Parlament, cu 30 de voturi "pentru", 15 "împotrivă" și două abțineri.