Ministrul Oprea merge la muncă cu... elicopterul

O vorbă din popor spune că „obrazul subţire cu cheltuială se ţine”, „mai ales pe timp de criză”. La fel ca „şmecherii de Dorobanţi” se pare că se comportă şi ministrul Apărării, Gabriel Oprea, care vine la muncă cu elicopterul. Informaţia a fost oferită de vicepreşedintele PNL Mihai Voicu, care susţine că a fost informat, culmea, de şoferii de la Parlament. „Ieri (n.r. luni), în jur de ora 18.00, când ieşeam din clădirea Parlamentului după sesiunea extraordinară, am crezut că ne atacă ruşii. Un elicopter militar, de-al nostru, survola la mică înălţime zona. Am căscat şi eu gura şi apoi am remarcat că şoferii de la Parlament, care stăteau de vorbă în faţa intrării, nu erau deloc interesaţi. Mi-au explicat că acest elicopter trece zilnic pe acolo, dimineaţa între 8.00 şi 9.00, într-o direcţie, şi după amiaza, în direcţia opusă. Şi mi-au mai spus că este vorba de domnul ministru general Oprea, care vine zilnic cu elicopterul la birou dinspre Snagov, că parcă acolo locuieşte”, scrie Voicu pe blog. El speră ca zvonul să nu fie adevărat, dar se întreabă cât ar putea costa „comoditatea” ministrului.