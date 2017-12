Ministrul rus al Sporturilor respinge acuzaţiile de rasism

Ministrul rus al Sporturilor, Vitali Mutko, a respins, ieri, acuzaţiile de rasism la adresa suporterilor echipei naţionale, spunând că informaţiile conform cărora aceştia ar fi adresat ţipete de maimuţă jucătorului ceh Theodor Gebre Selassie, în meciul disputat vineri, în Grupa A la EURO 2012, sunt false. „Am asistat la acest meci şi am văzut totul. Nu a existat niciun comportament rasist, toată această poveste este jignitoare şi falsă”, a spus Mutko. Potrivit ministrului, fanii ruşi şi-au manifestat nemulţumirea după ce suporterii cehi au refuzat să facă “valuri” pe stadion. „Suporterii noştri au început să facă valuri, dar, după ce cehii au refuzat să se ridice şi să participe şi ei, doar şi-au exprimat dezamăgirea, nimic mai mult”, a explicat Mutko. Sâmbătă, o asociaţie din Polonia a semnalat un incident izolat cu caracter rasist, care a avut loc la meciul Rusia - Cehia, scor 4-1. „Observatorul nostru a auzit ţipăte de maimuţă adresate de câţiva fani ruşi jucătorului ceh Theodor Gebre Selassie, care are tată etiopian”, a declarat Rafal Pankowski, reprezentant al asociaţiei “Never Again”, membră a reţelei Fotbal împotriva Rasismului în Europa (FARE), susţinută de UEFA. Un purtător de cuvânt al UEFA, contactat de AFP, a afirmat că forul va solicita un raport de la FARE. „Suntem în contact cu FARE. Vom solicita un raport. Nu am primit nimic până acum”, a spus el.

Suporterii ruşi îi acuză pe stewarzi

Preşedintele Asociaţiei Suporterilor Ruşi, Alexander Shprygin, a declarat că stewarzii au provocat incidentele de vineri seară, de la finalul meciului câştigat de Rusia în faţa Cehiei, scor 4-1, la Wroclaw, în Grupa A. „După incidentul privind aruncarea fumigenei, patru stewarzi au venit în tribuna ocupată de suporterii ruşi şi au încercat să reţină un fan care era nevinovat. Stewarzii au fost violenţi şi i-au insultat pe suporterii noştri. Fanii noştri i-au avertizat o dată, de două ori... În general, suporterii noştri un permit ca nu fan nevinovat să fie arestat. După aceea, suporterii noştri au părăsit stadionul în mod organizat”, a declarar Shprygin, care a precizat că regretă faptul că a fost aruncată o fumigenă pe teren. UEFA a deschis, sâmbătă, o procedură disciplinară împotriva Rusiei, din cauza comportamentului fanilor la meciul cu Cehia. În urma vizionării imaginilor de la partida de vineri, s-a constatat că suporterii ruşi au avut un comportament necorespunzător, au aruncat cu diverse obiecte şi au desfăşurat bannere interzise. Poliţia locală a anunţat că doi suporteri ruşi, un bărbat şi o femeie, au primit interdicţie de a intra pe stadioanele din Polonia timp de doi ani, pentru că nu au respectat serviciile de ordine la partida de la Wroclaw. Alţi patru suporteri ruşi erau în detenţie, duminică, la Wroclaw, pentru că au participat la o încăierare la un restaurant din oraş. Preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal, Serghei Fursenko, a declarat că este inaccetabil comportamentul suporterilor din meciul cu Cehia.

Rosicky nu mai cântă imnul naţional

Căpitanul reprezentativei Cehiei, Tomas Rosicky, a declarat că nu va mai cânta imnul naţional la meciurile de la EURO 2012, deoarece de fiecare dată când face acest lucru, naţionala cehă pierde, informează As. „Mult timp nu l-am cântat. De fiecare dată când făceam acest lucru pierdeam. Îl cântam doar în gând, pentru că sunt foarte superstiţios. Aşa voi face şi de acum încolo la celelalte meciuri de la Euro 2012”, a declarat Rosicky. Cehia a pierdut primul meci la EURO 2012, 1-4 cu Rusia. Pe de altă parte, Rosicky a solicitat fanilor să continue să susţină echipa: „Sper să aibă puterea să ne încurajeze tot meciul. Echipa merită acest lucru”.

Fotakis s-a accidentat

Mijlocaşul grec Giorgios Fotakis s-a accidentat în timpul antrenamentului de duminică şi este incert pentru partida cu Cehia, în etapa a doua a Grupei A. Fotakis s-a accidentat după un duel cu un coechipier. Grecia nu va mai putea conta la acest turneu final pe fundaşul Avraam Papadopoulos, accidentat la genunchiul stâng, în timp ce apărătorul Sokratis Papastathopoulos este suspendat în meciul cu Cehia, programat azi. În ultimul joc din grupă, Grecia va întâlni, sâmbătă, Rusia.