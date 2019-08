Ministrul Sănătății: 80% din manageri nu au ce căuta în sistemul de Sănătate

13:44:29 / 19 August 2019

Dna Sorina

In cei peste doi ani de cand este ministru continua situatia deplorabila in sistemul de sanatate din toate punctele de vedere. Dar la fel ca si in cazul unor persoane infailibile din guvern(vezi Daia,Arafat,Teodorovici etc) nici dna ministru nu se simte vinovata. Dna ministru ati fost promovata chiar dintr-o functie de director de spital cunoasteti situatia,asa ca nu mai faceti pe mirata cand in spitalele noastre este mai rau ca in urma cu 100-150 ani! Spitalele judetene vechi de zeci si zeci de ani arata ca un spital de campanie al unei armate invinsa si in retragere. Nu mai dati vina pe manageri,pe medici,asistente,infirmiere,brancardieri sau paznici necalificati medical ca in felul acesta fie nu sunteti capabila,fie sunteti complice la mii si mii de decese in spitale care puteau si trebuiau sa fie evitate. Personal am trait im mandatul dvs un eveniment trist si neasteptat in familie,motiv pentru care urasc spitalele statului si ministrii de sanatate care atunci cand si ei sunt bolnavi(sunt totusi oameni)se trateaza in strainatate. Personal,daca ma ajuta bugetul,cand va fi cazul am sa caut spitale,clinici si policlinici particulare. Cat despre ororile de la Sapoca nu stiati dna ministru ce este acolo si in celelalte spitale psihiatrice? Ati luat vreo masura pentru a intra cat de cat intr-o normalitate. Ne mor persoane dragi pe capete in spitale,mai mult au ajuns sa se omoare pacientii intre ei si bineinteles vina o poarta un paznic,ingrijitor sau bucatareasa. Rusine!