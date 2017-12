Ministrul Sănătăţii, asociat la firme medicale

Noul ministru al Sănătăţii, Ritli Ladislau, figurează la Registrul Comerţului ca asociat la două firme care au legătură cu domeniul medical, informaţii ce nu apar însă şi în declaraţia de avere a demnitarului. Explicaţiile lui Ladislau n-au întârziat să apară. El spune că nu le-a trecut în declaraţia de avere depusă ca director medical la Spitalul Municipal din Oradea pentru că niciuna nu a avut profit şi nu a încheiat contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Ritli Ladislau este asociat la SC Eurovital Med SRL, împreună cu alte cinci persoane, el având opt părţi sociale. De asemenea, el are cinci părţi sociale la SC Microstim SRL, unde are şi calitatea de administrator, firma având cinci asociaţi. “Cele două societăţi au fost înfiinţate înaintea preluării mandatului de ministru al Sănătăţii, în februarie 2009, respectiv iunie 2010. Una dintre aceste societăţi are ca obiect de activitate comercializarea de suplimente alimentare, iar cealaltă oferă proceduri de recuperare pentru persoanele cu afecţiuni diabetice. Dar niciuna dintre cele două societăţi nu are încheiat un contract cu casa de asigurări de sănătate şi niciuna nu a produs profit. Aceasta este şi cauza pentru care veniturile de la cele două unităţi nu apar inserate în declaraţia de avere, deoarece acestea nu există”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătăţii, remisă vineri. Totodată, ministrul a demarat procedurile pentru vânzarea acţiunilor la cele două societăţi. SC Eurovital Med SRL are ca obiect de activitate „comerţul cu amănuntul a unor produse alimentare, în magazine specializate”, iar societatea Microstim SRL are ca obiect de activitate „activităţi de asistenţă medicală specializată”.