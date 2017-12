Ministrul Sănătății confirmă că legea vaccinării este deja în lucru

14:12:11 / 12 August 2016

Criminali cu halate albe

Intr-o lume in care oamenii sunt omorati de o clica de criminali egoisti si chiar satanisti ajunsi la parghii de putere , in diferite industrii , pe motivul ca suntem prea multi pe lume ,a obliga oamenii sau copii sa se vaccineze echivaleaza cu a fi in acelasi duh cu acesti criminali... Aceasta dincolo de ideea buna si beneficiile vaccinurilor, care pana mai ieri erau in mana unor medici care nu-si uitasera juramantul. Vezi si cazul Institutului Cantacuzino.