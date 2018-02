Ministrul Sănătății față in față cu reprezentanții Alianței Naționale a Pacienților cu Boli Rare

Sorina PINTEA, ministrul Sănătății, s-a întâlnit în această dimineață cu reprezentanții Alianței Naționale a Pacienților cu Boli Rare. “Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a începe mandatul alături de pacienți. Pentru mine este important ca Ministerul Sănătății să fie deschis în colaborarea cu asociațiile de pacienți și cu organizațiile non guvernamentale. Din acest motiv, primul meu consilier angajat la cabinet are misiunea de a purta un dialog permanent cu organizațiile de pacienti. Am convingerea că doar printr-o comunicare foarte bună putem să acordam tratamentele de care pacienții au nevoie”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina PINTEA.