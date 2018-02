Clipe şi imagini teribile în direct la România TV: ministrul Sănătăţii a dezvăluit marele secret al vieţii ei. Cu ochii în lacrimi, Sorina Pintea a vorbit despre fetiţa ei înfiată.

"Fetiţa mea are un an şi 6 luni. Am devenit mamă cand avea o lună şi o zi. Fetiţa mea când mă vede la TV îmi spune mama. Sunt cea mai fericită când spune asta. Este punctul meu sensibil. Îmi e foarte dor de ea. O văd pe ecranul telefonului", a dezvăluit Pintea.