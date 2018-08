Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, total NEMULȚUMITĂ de Spitalul Județean Constanța!!!

17:14:45 / 20 Iulie 2018

jena

da, ne este jena, toti promit cnd vin la putere spitale in cta, si de 20ani am ramas cu acelasi judetean supraaglomerat, sursa de mizerie, nervi, stres si ptr pacienti si ptr medici. E usor sa judeci din afara, sa compari cu alte orase, vezi celebra comparatie cu trenul spre bucuresti. Cine face comparatii, sa le faca obiectiv, sa ia in calcul si volumul de munca si dotarile, si valul de pacienti din sezon cre trebuie rezolvati in aceleasi conditii