Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, pus la zid. Ce răspunde!

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost pus la zid în ultimele zile, în media apărând informații potrivit cărora demnitarul ar fi trebuit să știe situația unor spitale găsite cu nereguli, el fiind președinte al Asociației MedAlert (aceasta având și reprezentanți în consiliile de etică ale mai multor spitale), așa cum scrie ziare.com. ”Zilele trecute, la spitalul din Craiova izbucnea marele scandal al pacienților decedați în urma unor operații, iar ministerul a trimis Corpul de Control. Reprezentantul pacienților în Consiliul de Etică al acelui spital este nimeni altul decât Adrian Ștefan Voinea, reprezentantul MedAlert. Acum, Voinea este consilier personal al ministrului, deși nu are nicio pregătire în domeniu, fiind directorul Gazetei de Sud”, punctează ziare.com. Și acuzele continuă. Aceeași sursă aduce aminte și de relația lui Voiculescu cu ”industria medicamentelor, într-un moment în care la orizont se afla o decizie crucială legată de prețul medicamentelor”. ”În funcție de ceea ce va decide ministrul, din 1 noiembrie vor dispărea sau nu din famaciile din România sute de medicamente, adică un autentic seism. (...) Vlad Voiculescu a fondat nu numai MedAlert, pe al cărei site este specificat că nu primește niciun fel de sponsorizări din sectorul farmaceutic, ci și Asociația Magicamp, al cărei președinte a rămas și după preluarea funcției de ministru. Abia pe 14 iulie a fost depusă cererea de modificare a actului constitutiv”, mai scrie ziare.com. Oficialul care se află în vârful unui minister cu reale probleme a răspuns denigrărilor aduse.

VĂ PREZENTĂM INTEGRAL EXPLICAȚIILE DEMNITARULUI:

„Respect și voi ține cont de criticile constructive aduse celor 2 luni de când sunt la Ministerul Sănătății. Nu apreciez însă denigrările și manipulările prezentate ieri de două site-uri online. Iată faptele:

1. Cu mult timp înainte de a ajunge în funcția pe care o dețin astăzi, am publicat eu însumi toate informațiile prezentate în acele articole. Am făcut asta deși nu aveam nicio obligație legală. De ce? Pentru că așa e firesc.

2. Prin MagiCAMP au trecut până astăzi mai mult de 200 de copii și tabăra este complet gratuită pentru ei. Copiii sunt bolnavi și unii dintre ei provin din familii nevoiașe. Pentru tabără lucrează sute de voluntari. Copiii au nevoie de mâncare bună, de transport, de asistență medicală și de ajutor peste an. Pentru asta este nevoie de donații care, până astăzi, au venit de la peste 2.000 de persoane private și de la aproximativ 100 de firme, dintre care 3 sunt firme farmaceutice, ale căror donații însumează în jur de 10% din totalul donațiilor. Toate aceste informații sunt cât se poate de publice și de clare.

Melania Medeleanu, omul alături de care am construit MagiCAMP, Mihaela Călinoiu, Andreea Brinzoiu și restul echipei duc greul în organizarea MagiCAMP și profit de ocazie să le mulțumesc. Și îmi cer iertare pentru că, din cauza funcției temporare pe care o am, munca și tabăra pentru copiii în care și-au (ne-am) pus sufletul este folosită acum ca instrument denigrator.

3. Am venit la MS cu o parte din echipa cu care am lucrat anterior în zona sistemului medical. Este firesc: așa se întâmplă peste tot, din Statele Unite până în Germania, Norvegia sau Elveția. Acestor colegi le mulțumesc că sunt aici să ajute.

4. Colegii din MedAlert care sunt membri în consiliile de etică a 4 spitale au fost aleși anul trecut prin vot deschis de reprezentanți ai altor asociații. Este o activitate neplătită, voluntară. În prezent ei s-au autosuspendat din aceste consilii. Totul este, din nou, cât se poate de public și de clar.

5. Articolele publicate recent nu reflectă realitatea în privința rolului acestor consilii de etică din cadrul spitalelor. Aceste consilii pot analiza doar situațiile sesizate de pacienți. Din păcate, un director de spital mituit și o firmă mituitoare nu anunță în prealabil un consiliu de etică cu privire la faptul că au de gând să primească/ofere mită. Ne-am bucura dacă ar face-o. Din fericire, pentru a-i prinde există procurorii.

6. Am fost bursier al Institutului Aspen, alături de alți peste 200 de colegi din 15 țări, printre care economiști, medici, oameni din sectorul public, artiști etc. Domnul Nicolae Voiculescu face parte din board-ul acestui institut, board format din 10 membri. Ultima oară am discutat cu domnul Nicolae Voiculescu în urmă cu 10 luni, deși avem un străbunic comun, de aici și numele comun. Pe domnii Bazac, Ponta sau Bănicioiu nu am avut ocazia să-i întâlnesc vreodată.

7. Toate informațiile prezentate în cele două materiale online sunt foarte ușor de găsit pe Google. Totul este cât se poate de public și de clar. S-au făcut reportaje despre aceste activități, s-a scris despre ele, unele au fost premiate și sutele de oameni implicați în ele vorbesc deschis, oricând și cu plăcere despre asta. Oricând vorbesc și eu cu plăcere și mândrie despre toate acestea și aș fi răspuns oricăror întrebări legate de oricare dintre subiectele de mai sus dacă ele mi-ar fi fost adresate“.