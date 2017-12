Ministrul Stroe anunță tăieri de capete la Transporturi

17:29:59 / 08 Noiembrie 2017

STROE SPAIMA CEFEREULUI

In general , oamenii grasi sunt blajini . Stroe face exceptie . Este mai rau ca ţarul Petru cel Mare care a taiat barbile boierilor sau ca Vlad Tepes . Este hotarat sa taie capete , adica salariile celor considerati de catre el , de prisos . Cum a ajuns el sa afle cu precizie ca sunt exact 138 de trantori in minister , este un mare mister . Plin de elan si grasime , ministrul se joaca cu focul . De acord , acestia n-au facut nimic si nici nu fac , Dar ceilalti 300 ? Cei 138 care paraziteaza ministerul sunt sotiile , fratii , copii, ginerii, nevestele , nepotii si alte categorii de rude si prieteni , crescuti , numiti si protejati de catre partide . Stie ministrul ce-l asteapta daca se va atinge de careva ? Ca sa linisteasca oarecum spiritele , Felix cel Fericit da celor vizati niscaiva sperante . Acestia vor fi " relocati " , adica vor pleca din cabinetele lor luxoase si vor deveni acari , franari , casieri si muncitori in depouri . In realitate , lucrurile se vor petrece cu totul altfel . Se va schimba denumirea directiilor si birourilor , unii vor trece la alt minister de unde vor veni altii la fel de relocati si praful se va allege de entuziasmul ministrului . Ministrul cel indopat cu entuziasm ne informeaza ca in prezent sunt 18 autostrazi in executie . Nu ne spune nimic despre situatia lor , cand au inceput , in ce stadiu sunt , cand se vor termina daca printr-o minune se vor construi 150 de km in fiecare an .etc .150 de km de autostrazi inseamna ca fiecare din cele 18 autostrazi , vor fi mai lunga cu cca 8 km , si daca adugam la aceasta extraordinara performanta faptul ca intre timp , cel putin jumatate din ce exista va intra in reparatii capitale , ne indoim de faptul ca Stroe va apuca sa vada finalul acestor realizari de exceptie promise cu elan revolutionary . E mare lucru sa ai un ministru nou . Datorita noului ministru , o inalta comisie a si inceput analizele care , la calendele grecesti , ne va comunica rezultatul . Sa retinem si faptul ca ministrul evita sa ne spuna cati bani avem acum pentru cei 150 de km sau cand vor fi procurati si de unde . Se spune ca drumul spre iad e pavat cu intentii bune . Ar fi valabila zicala , cu conditia ca mai intai sa exsite drumul , in consecinta , nici intentiile nu ne vor fi de folos . Important e ca avem un nou ministru si un guvern cum n-a mai avut Romania niciodata . Mai ramane ceva de lamurit . Daca la acest minister exista 130 de trantori , cati exista in celelalte ministere , si de ce premierul nu generalizeaza initiativa tomitanului Felix ?