Ministrul Tineretului a propus omologilor din UE un program pentru tineri

Ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi, a propus miniştrilor Tineretului şi Sportului din UE, reuniţi în cadrul Consiliului European, instituirea unui program prin care tinerii să poată obţine locuri de muncă sezoniere oriunde în Europa. Iacob-Ridzi, a precizat, în cadrul reuniunii că, în condiţii de criză, trebuie urmărite măsurile care să ducă la creştere economică. „Accesul tinerilor la locuri de muncă oriunde în UE poate fi o astfel de măsură. Trebuie să ne asigurăm că legătura între ceea ce se învaţă în universităţi şi ceea ce este cerut în economie se face cît mai repede. De aceea, îmi doresc ca un număr cît mai mare de studenţi şi tineri să dobîndească experienţă practică cît mai devreme”, a declarat ministrul român. Iacob-Ridzi a arătat miniştrilor europeni că, an de an, mii de studenţi europeni pleacă în SUA sau în alte ţări care au programe de tipul Work and Travel, arătînd că doar din România participă anual în jur de 10.000 de studenţi. În opinia sa, Europa ar trebui să ofere un program similar de centralizare şi de realizare a legăturii între studenţi şi angajatorii din întreaga Uniune, acesta fiind relativ uşor de realizat şi fără fonduri mari (aproximativ 0,1% din bugetul UE). Demnitarul român a mai propus colegilor din celelalte state membre ca accesul tinerilor la fondurile europene să fie facilitat, atît prin crearea unor linii speciale de finanţare, cît şi prin modificarea condiţiilor de eligibilitate şi a solicitat ca bugetul european pentru tineret să crească, în condiţiile în care, în prezent, el se situează la sub 1% din bugetul comunitar. De asemenea, Monica Iacob-Ridzi a mai propus ca un număr cît mai mare de studenţi din domeniul informaticii să aibă acces la nou creatul Institut European al Tehnologiei.