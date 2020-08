Ministrul Tineretului și Sportului a vizitat Baza Sportivă a Academiei Hagi

Site-ul oficial al FC Viitorul Constanţa a informat miercuri, 19 august, că în urma discuțiilor de la Ministerul Tineretului și Sportului din urmă cu aproximativ două luni dintre Gheorghe Hagi și ministrul Ionuț Stroe, acesta din urmă a vizitat astăzi Baza Sportivă a Academiei Gheorghe Hagi, însoțit de patronul clubului constănțean și de președintele FC Viitorul Constanța, Gheorghe Popescu.

A fost prezentat întreg Complexul Sportiv al Academiei Gheorghe Hagi, ce cuprinde cele 8 terenuri de antrenament, hotelul care se construiește în cadrul bazei sportive, vestiarele, zona VIP și sala de trofee a clubului.

S-a discutat pe tema modului în care sportul poate fi dezvoltat, criteriile ce stau la baza formării și dezvoltării unei baze de jucători.

„Domnul ministru a venit să ne viziteze și să vadă lucrurile pe care noi le-am consolidat, le-am construit, am pornit de la zero și am construit o infrastructură foarte bună care să ne permită să ne desfășurăm activitatea și să ne îndeplinim obiectivele pe care le-am avut. Dacă vrei să ai viitor, trebuie să investești în copii, pleci de la copii și după aceea vor veni și celelalte lucruri, ei vor crește, vor face performanță, trebuie să le creezi un mediu prielnic foarte bun ca să poată să crească, să se dezvolte, să ajungă acolo unde-și doresc. Provocarea noastră cea mai mare ține de strategie, să fim cei mai buni, avem o singură mentalitate, ea se reflectă în titlurile pe care le-am câștigat, în tot ce am făcut în acești 10 ani și credem că am făcut performanțe incredibile împreună, suntem o echipă, o familie, muncim împreună și le mulțumesc tuturor de aici că au crezut în acest vis. În ce privește sportul românesc, marea lui problemă, ceea ce lipsește este investiția în tineri, în viitor. Dacă vrei să trăiești bine mâine, să ne bucurăm, să fim fericiți, trebuie să creăm tineri care să aducă performanțe, așa cum cei de la U21 ne-au dat o speranță, nu doar nouă, iubitorilor de fotbal, ci tuturor iubitorilor de sport. Cea mai mare mulțumire sufletească a mea este acest proiect, viziunea pe care am avut-o, investiția pe care am făcut-o, investiția în oameni, în copii, pentru că până la urmă asta este cel mai important”, a declarat Gheorghe Hagi.

„Am venit să văd acest proiect de succes numit Academia Gheorghe Hagi pentru că este un model sportiv și economic care trebuie sprijinit și multiplicat la nivel național pentru a putea vorbi de o relansare a sportului românesc. Îmi place că ceea ce găsesc în titulatura clubului Viitorul e confirmat de politica de creștere, formare și educare a viitoarelor generații de sportivi. Găsesc acest lucru comun și în misiunea publică a ministerului de a forma viitoarele generații, nu neapărat de a face mare performanță, ci de a le da copiilor posibilitatea de a face sport și a-i îndruma. Este impresionant să vezi că din resurse proprii, fără nici cel mai mic sprijin instituțional, se pot face astfel de proiecte. Gheorghe Hagi a reușit pe toate planurile: pepinieră de fotbaliști (Centru de Copii și Juniori), business (sustenabilitatea unui proiect eficient din punct de vedere economic) și performanță sportivă (peste 27 de tituri naționale la copii și juniori) și trofee la seniori. Avem toți de învățat din acest exemplu, modelul trebuie susținut public și chiar multiplicat dacă se poate și în alte părți”, a declarat Ionuț Stroe.